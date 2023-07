300 migranter meldes savnet på både ud for De Kanariske Øer

Spanske redningsfolk leder i havet ud for De Kanariske Øer efter en båd med mindst 200 afrikanske migranter om bord, der har været savnet i over en uge.

Det skriver det britiske medie BBC.

Personer fra den spanske menneskerettighedsorganisation Caminando Fronteres siger, at fiskebåden sejlede fra Kafountine i det sydlige Senegal. Det er omkring 1700 kilometer fra Tenerife.

Gruppen siger, at der er mange børn om bord på båden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er yderligere to både med henholdsvis 65 og mellem 50 og 60 mennesker om bord også savnet. De har været savnet i 15 dage.

Det vil sige, at over 300 migranter er savnet ud for De Kanariske Øer.

Helana Maleno fra Caminando Fronteres siger, at familierne til de, der er om bord på bådene, ikke har hørt fra dem, siden de forlod Senegal.

- Familierne er meget bekymrede. Det er omkring 300 mennesker fra det samme område i Senegal, siger hun ifølge Reuters.

Meldingerne om de mange savnede migranter kommer, blot uger efter at Europa oplevede et værste skibbrud med migrantskibe.

Det skete, da et overfyldt skib sank ud for Grækenlands kyst.

Mindst 78 er bekræftet døde, men ifølge FN er op til 500 personer stadig savnede.

De Kanariske Øer, der ligger ud for Vestafrikas kyst er blevet en hoveddestination for migranter, der forsøger at komme til Spanien. Et mindre antal forsøger også at krydse Middelhavet for at nå til Spaniens fastland.

Sommeren er den travleste periode for denne type af forsøg på at nå Europa.

Migrantruten via Atlanterhavet er en af de dødeligste i verdens. Den bruges typisk af migranter, der kommer fra den del af Afrika, der ligger syd for Sahara.

Mindst 559 mennesker - herunder 22 børn - døde i 2022 i forsøget på at nå De Kanariske Øer ifølge data fra FN's internationale organisation for migration.