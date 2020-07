300 teenagere festede sammen: Flere ventede på coronasvar

En fest for unge, hvor der blev spillet 'beer pong', vækker nu frygt for en ny smittekæde i den amerikanske delstat Texas

Med næsten 7000 nye tilfælde af coronasmitte har Texas tirsdag registreret det højeste antal smittede på en enkelt dag, siden pandemien begyndte.

Det oplyser delstatens sundhedsmyndigheder sent tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Delstaten har som en del andre delstater i USA genindført en række restriktioner for at bremse en genopblussen af smittespredning.

Men det kan vise sig, at smittetallet blot vil stige de kommende dage. Frygten bunder blandt andet i, at 300 teenagere 20. juni deltog i en kæmpefest i byen Lakeway. Flere af dem ventede svar på, om de var smittet med coronavirus.

Beer pong

Ifølge det amerikanske medie CNN blev der blandt andet spillet beer pong til festen, hvilket især har vakt stor skuffelse blandt sundhedsmyndighederne i delstaten.

Flere af de unge festdeltagere er nemlig efterfølgende testet positive, bekræfter Shelly Parks, der er talsperson for Austin Sikkerheds- og Kriseberedskab.

Borgmesteren i Lakeway, Sandy Cox, opfordrer nu alle unge, som var til festen, til at blive testet omgående.

- Desværre vil vores antal af smittede stige på grund af afholdelse af denne store fest, siger hun til CNN.

Et nyt testcenter er blevet opført ved en skole i Lakeway, hvor alle festdeltagerne og alle, der har været i kontakt med dem, kan lade sig teste.

Mange smittede

I alt er omkring 156.000 personer testet positive for coronavirus i Texas ifølge en sammentælling i avisen Houston Chronicle. Aktuelt er 5913 patienter indlagt på hospitaler i delstaten med covid-19.

I flere af de hårdest ramte amter opfordrer myndigheder folk til at holde sig hjemme i så høj grad som muligt.

I Harris County er der indført krav til ansatte og kunder i butikker og forretninger om at bære ansigtsmasker. På et møde tirsdag er påbuddet om ansigtsmasker blevet forlænget til 26. august, skriver Houston-avisen.

En overtrædelse kan straffes med en bøde på 1000 dollars.

Fauci advarer

Tidligere tirsdag advarede den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, om, at USA risikerer at få 100.000 bekræftede tilfælde af smitte om dagen, hvis udviklingen ikke vender.

- Det går den forkerte vej. Vi har tydeligvis ikke total kontrol lige nu, sagde Fauci under en høring i Senatet i Washington.

USA's vicepræsident, Mike Pence, meddeler tirsdag ifølge Reuters, at den særlige enhed i Det Hvide Hus, der er oprettet til at overvåge coronasituationen, har fokus på 12 delstater med et stigende antal smittetilfælde.

Myndighederne arbejder på at udvide antallet af tests og på at fremskaffe flere personlige værnemidler til blandt andet sundhedspersonale i de berørte stater, oplyser Mike Pence.

