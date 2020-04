300 var samlet til ramadan-middag online: Pludselig afspillede ukendt gerningsmand børneporno

Fra Frederikshavn til Sønderjylland og videre til København sad flere hundrede mennesker torsdag aften samlet via Zoom for at bryde ramadanen sammen.

Der var tale fra Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og musikalske indslag, og familier der havde disket op med lækker mad.

Lige indtil det hele blev ødelagt af ukendte gerningsmænd.

- I starten kom der nogle ind i billedet med skilte, hvor der stod 'stop islamisering', og lige efter vi brød fasten, begyndte en at afspille børnepornovideoer. Det var helt forfærdeligt, fortæller debattør og brobygger Özlem Cekic til Ekstra Bladet.

Råbte 'gå væk'

De tilstedeværende havde netop brudt ramadanen og var begyndt at spise, da middagen blev afbrudt.

- Vi var over 300 mennesker på et tidspunkt. Det var ligesom en julefrokost bare uden alkohol. Det var virkelig hyggeligt, og vi havde både en biskop, en imam og en rabbiner med, og så skete det.

- Det var helt frygteligt. Jeg råbte 'gå væk, gå væk', men der gik nogle sekunder, før vi kunne stoppe det. Det var ondskabsfuldt, fortæller Cekic.

Se også: Tak Poul Madsen for RamaDanmark

Episoden er anmeldt til politiet, som vil efterforske sagen. Derudover blev ramadan-middagen optaget, så Özlem Cekis håb er, at den kan bruges til at finde gerningsmændene.

- Det var ligesom et overgreb. Tænk, at folk vil gå så langt for at ødelægge et fredeligt arrangement, bare fordi det er muslimer. Jeg er helt i chok over at nogen vil gå så langt, siger debattøren.

Hun kalder episoden noget af det mest chokerende, hun længe har oplevet.

- Jeg får med jævne mellemrum trusler, jeg har hemmelig adresse, jeg har levet med det i mange år, og alligevel bliver jeg rystet i min grundvold over det her.

- Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt i Danmark. Højreekstremismen vokser. Det bliver hele tiden en tand mere voldsomt, men det vil aldrig få mig til at stoppe med at lave det, jeg laver. De skal ikke vinde, understreger hun.