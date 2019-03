3000 høns amok: Dræber ubuden ræv

En spøjs oplevelse i Bretagne i Frankrig har i den grad sat gang i de sociale medier.

Det er nemlig kommet frem, at 3000 høns er gået til angreb på en ræv, der havde sneget sig med ind i hønsehuset ved brug af en automatisk dør.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

De 3000 høns var med det samme begyndt at rotte sig sammen mod ræven, fortæller Pascal Daniel, der er lederen hos landbrug ved landbrugsskolen Gros-Chêne.

- Det var ren flokmentalitet, og de angreb ræven med deres næb, lyder det.

Kroppen af den lille ræv blev fundet dagen efter i et hjørne af hønsehuset.

- Den havde mange hak ved nakken, og det var helt klart fra næb, fortalte han.

Fritgående og finder sig ikke i noget

Farmen er hjem for omkring 6000 høns, der har to hektar at boltre sig på. Hønsehuset er åbent om dagen, og de fleste af hønsene tilbringer dagen udenfor.

Da døren lukkede om aftenen, er ræven formodentlig smuttet med ind. Den anslås, at ræven er omkring fem eller seks måneder gammel.

- En hel masse høns kan være gået mod ræven samtidig, og den er måske gået i panik over at stå over for så stort et antal, forklarede Pascal Daniel.

- De kan være ret vedholdende, når de kommer i en flok.