3075 registreret smittet med coronavirus

Det seneste døgn er 3075 personer registreret smittet med covid-19 i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Tallet er baseret på 109.220 prøver.

Antallet af indlagte er stedet med 19 i løbet af de seneste 24 timer, men antallet af indlagte på intensiv også er steget betragteligt, idet otte yderligere har behov for intensiv behandling.

Der er nu i alt 361 indlagte med covid-19 i Danmark, hvoraf 48 er på intensiv og 27 ligger i respirator.

Yderligere ni personer, der var smittet med sygdommen, har mistet livet.

Antallet af smittede er en anelse mindre end torsdagens tal, men det er stadig kun anden gang, at der er registreret mere end 3000 smittede på et døgn. Det er dog også kun anden gang, at der har været mere end 100.000 testede i løbet af et døgn.