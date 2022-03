31-årig dansk mand tiltalt for landsforræderi: Kæmpede for IS

Anklagemyndigheden har tiltalt en 31-årig dansk statsborger for landsforræderi. Manden blev skadet, da han kæmpede for IS. Han risikerer livstid, hvis han bliver dømt for de forhold, han er tiltalt for

En mand er tiltalt for landsforræderi, da han over en længere periode tilsluttede sig terrororganisationen IS og deltog i kamphandlinger for IS under den væbnede konflikt i Syrien, som Danmark var part i.

Det er første gang nogensinde, at der er rejst tiltage efter den særlige paragraf 101 a.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Derudover er manden tiltalt for en række andre terrorrelaterede handlinger. Blandt andet for at lade sig hverve til en terrororganisation og 'at have fremsat trusler om og opfordret andre til at begå terrorhandlinger mod navngivne danskere'.

Risikerer livstid

Manden risikerer at blive dømt til livstid, oplyser Statsadvokat for København, Lise-Lotte Nilas.

- Det er første gang, anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens § 101 a om landsforræderi. Det sker, fordi anklagemyndigheden vurderer, at det kan bevises, at den tiltalte, som er dansk statsborger, ikke blot lod sig hverve til IS, men også tilsluttede sig en væbnet styrke og deltog i kamphandlinger for IS i den væbnede konflikt i Syrien, hvor den danske stat var part på modsatte side.

Den tiltalte dansker har blødt for IS. Først da han blev fysisk skadet, stoppede han sin deltagelse i kamp.

- Det er særlig groft, fordi det er foregået over en lang periode, og fordi han har deltaget i kamphandlingerne, indtil han på grund af fysiske skader ikke længere var i stand til at deltage aktivt, siger Lise-Lotte Nilas.

Beholder statsborgerskab

Manden kan ikke fratages sit danske statsborgerskab, da han ikke har mulighed for at opnå statsborgerskab i et andet land.

Det er derfor anklagemyndighedens vurdering, at det ikke er muligt at frakende manden sit statsborgerskab, og derfor er det heller ikke muligt at udvise den nu tiltalte 31-årige mand.

Manden, der kommer fra Aarhus-området blev anholdt 11. november 2019, efter at have været udsendt af Tyrkiet. Manden har været fængslet lige siden.

Sagen vil blive behandlet som en nævningesag ved Københavns Byret. Hovedforhandlingen indledes den 23. november 2022 og forventes afsluttet den 9. maj 2023.