31-årig skønhedsdronning fundet død

En tidligere skønhedsdronning fra Uruguay blev fundet død på et hotel værelse i Mexico City tidlig torsdag morgen.

Det skriver flere medier heriblandt AP.

Der er tale om den 31-årige Fatimih Dávila, der vandt konkurrencen i 2006.

Anklagemyndigheden i byen har udtalt, at man fandt kvinden hængt på badeværelset.

Officielle myndigheder har bekræftet, at der er tale om den tidligere skønhedsdronning.

Siden sejren i 2006 har Fatimih Dávila angiveligt arbejdet som model. Hun ankom til Mexico City 23. april, hvor hun angiveligt havde et jobinterview.

Hun gik efter sejren videre til den internationale konkurrence. Foto: Ritzau/Scanpix/ Darren Decker

Der var ingen officiel melding om, hvordan den unge kvinde døde. Derfor undersøger anklagemyndigheden nu, om der kunne være tale om en forbrydelse.

Ifølge den uruguayianske avis El Pais dukkede Fatimih Dávilas navn op, da politiet efterforskede de prostituerede miljøer i Mexico.

Det er ifølge mediet ikke unormalt, at kvinder bliver lokket til landet for at lave modelarbejde, men ender i prostitutionsmiljøer for at få 'gang i karrieren som model'.