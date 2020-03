31-årige Sandra skal dø på hospice og træffe et forfærdeligt valg

Ifølge Sandra Valente har hun ikke langt igen, og med reglerne under coronaepidemien har hun ikke mulighed for at sige ordentligt farvel til sine kære

Hospicer rundt om i landet er også påvirket af coronavirussen.

Det har for mange steder betydet, at de på hospice bliver nødt til at ændre på reglerne for besøgende, så der ikke er for mange forskellige mennesker, der kan sprede smitte på stederne.

Et af de hospicer, der har været nødt til at ændre reglerne, er Hospice Sjælland, hvor 31-årige Sandra er indlagt.

Hun har været igennem et kræftforløb med den sjældne kræftform Ewings sarkom. Ifølge Sandras eget udsagn har hun ikke langt igen.

Det skriver hun i et Facebook-opslag, hvor hun fortæller, hvordan de nye coronaregler påvirker hende og hendes sidste tid.

'Jeg er på Hospice på Trekroner og skal dø inden for meget kort tid (måske inden for en uge, det er mit eget estimat). Jeg må have besøg af mine to børn og så 3 voksne (som skal være 3 specifikke voksne), det har jeg lige fået at vide. Det vil sige at i min sidste tid, skal jeg afgøre hvem jeg, i min familie og venner, skal se mig. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke!', lyder det i opslaget.

Sandra har svært ved at se, hvorfor det skal gøres endnu mere besværligt at være dødeligt syg. Privatfoto

En hård og presset tid

Til Ekstra Bladet fortæller Sandra om sine udfordringer i en tid, der ellers er presset nok for den unge kvinde.

- I starten måtte vi gerne være sammen i mindre grupper, men som tiden er gået, er reglerne lavet om, så nu skal jeg vælge tre specifikke personer, der udgør, hvem jeg må se. Det bliver jo utroligt indskrænket, når man både har søskende, fætre og kusiner, som man er tæt med, fortæller hun.

Sandra Valente kan oven i sin uhelbredelige kræftdiagnose ikke se, hvordan hun skal få sagt ordentligt farvel til sin familie.

- Jeg har slet ikke haft en mulighed for at tænke over det. Fra den ene dag til den anden fik vi fortalt, at det var sådan her, landet lå, og så måtte vi indrette os efter det. Jeg spurgte sygeplejersken direkte: Hvis jeg siger, jeg skal dø i nat, hvad skal jeg så gøre? Der var ikke noget at gøre, fortalte hun mig.

Sandra er mor til to drenge - en på to år og en på seks år.

Isoleret og meget alene

De nye regler har betydet, at drengene skal hentes på parkeringspladsen af folk, der gerne må være på hospicet, medmindre de følges med en af de tre voksne, der har fået tilladelse til at være der for Sandra.

- Jeg ville virkelig ønske, de var mere fleksible, og at sådan en tid, der er så svær i forvejen, kunne gøres mere behagelig.

Sandra er i forvejen isoleret og ser ikke andre på sit værelse.

- Jeg tror ikke, jeg har længe igen. Jeg har haft nogle nætter, hvor jeg har været sikker på, at jeg skulle dø. Derfor er mine forældre her også hele tiden. Men de her regler gør det endnu sværere i en allerede svær tid.

Siden Sandra fik konstateret kræft, har hun været i kemoterapi. I februar besluttede hun dog at stoppe behandlingen, fordi hun følte sig endnu mere syg.

Hun ville derfor hellere have livskvalitet end at føle sig syg af kemoterapi, der ifølge Sandra ikke havde en effekt.

På Hospice Sjællands hjemmeside har de udsendt deres retningslinjer under coronavirussen:

Reglerne på Hospice Sjælland under coronavirussen Kære besøgende til vores patienter Alle døre på Hospice Sjælland er låst døgnet rundt. Hvis du skal besøge din pårørende, så ring på klokken, og vi kommer så hurtig vi kan. Pas på dine pårørende her på Hospice Sjælland, der er særligt udsatte. Du beskytter dem ved at minimere besøg til 2–3 personer, afkorte besøg, være omhyggelig med håndhygiejne og holde afstand. Tænk også på din færden uden for Hospice Sjælland, når du har sårbare pårørende, du gerne vil besøge. Personalet bringer alt mad og drikke til stuerne, så ring på klokken ved behov. Vi giver ikke hånd som velkomst, grundet ovenstående, men håber I alligevel føler jer velkommen på Hospice Sjælland. Tak, fordi du er med til at passe på vores sårbare patienter, på Hospice Sjælland.

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Fruergaard, der er afdelingssygeplejerske på Hospice Sjælland, at de ikke udtaler sig om deres patienter, men at reglerne er blevet fastsat af Sundhedsstyrelsen, og at de følger dem for patienterne og medarbejdernes skyld.