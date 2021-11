31 migranter har mistet livet ud for Frankrigs kyst

31 migranter har onsdag mistet livet, mens de forsøgte at komme fra Frankrig til England i båd.

Migranterne er døde, da deres båd sank ud for havnen i den franske by Calais. Der var ifølge fransk politi omkring 50 personer om bord på båden.

To personer er desuden savnet.

Myndigheder i Frankrig siger, at det er den mest dødelige katastrofe, siden ruten begyndte at blive brugt i 2018.

Det franske indenrigsministerium har oplyst, at patruljefartøjer fandt lig og bevidstløse mennesker i vandet. Det var en fisker, der slog alarm om, at båden sank.

Frankrigs indenrigsminister Gérald Darmanin, der er på vej til Calais, har skrevet på Twitter, at mange personer er døde i ulykken.

Ministeren skriver desuden, at 'de kriminelle handlinger fra de smugler, der organiserer disse forsøg på at krydse kanalen, kan ikke blive fordømt nok'.

Jean Castex, der er premierminister i Frankrig har skrevet på Twitter, at katastrofen i kanalen er en tragedie.

- Mine tanker er hos de savnede og tilskadekomne, ofre for kriminelle smuglere, der udnytter deres nød og ulykke, skrev han.

Storbritanniens premierminister Boris Johnson forventes at holde et krisemøde om katastrofen.

Johnson siger, at han er chokeret og forskrækket over migranternes død.

- Mine tanker og min sympati er hos ofrene og deres familier, og det er en skrækkelig ting, de har været i gennem.

- Men denne katastrofe understreger, hvor farlig det er at krydse kanalen på denne måde, siger han.

Storbritannien har opfordret Frankrig til at gøre mere for at undgå, at migranter tager rejsen over kanalen fra Frankrig til England.

Pierre Roques, der er koordinator for ngo'en Auberge des Migrants (hjælp migranterne, red.) siger, at kanalen risikerer at blive lige så dødelig for migranter, som Middelhavet er.

Ifølge franske myndigheder har 31.500 personer forsøgt at forlade Frankrig til fordel for Storbritannien siden starten af året.

7800 personer er blevet reddet til søs.

I denne uge har fransk politi sagt, at de har tilbageholdt 15 personer, der er mistænkt for at være medlemmer af et internationalt syndikat af menneskesmuglere.

Passage til England koster en migrant 6000 euros, og menneskesmuglerne har tjent omkring tre millioner euro, siger politiet.