31.400 ukrainere kom til Danmark - 4600 af dem er rejst igen

4600 af de 31.400 ukrainske statsborgere, der sidste år kom til Danmark, er udrejst igen.

Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse fredag.

Af de 4600 ukrainere, der har forladt Danmark, er de 3300 taget tilbage til Ukraine.

Det drejer sig om 1500 kvinder, 1400 børn og unge samt 370 ukrainske mænd.

Statistikken viser, at indvandringen til Danmark fra Ukraine var størst i andet kvartal 2022 i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

- Indvandringen af ukrainske statsborgere steg markant i 2022. Til sammenligning indvandrede omkring 1900 ukrainske statsborgere i 2021.

- Den store indvandring i 2022 skal naturligvis ses i lyset af den russiske invasion af Ukraine, siger specialkonsulent Lisbeth Harbo, Danmarks Statistik.

Kvinder og børn udgjorde 85 procent af alle indvandrere af ukrainske statsborgere i 2022.

Det skyldes først og fremmest, at kampdygtige mænd skulle blive i Ukraine for at forsvare landet.

Statistikken viser også, at alle landets 98 kommuner modtog ukrainske indvandrere i 2022.

De fleste fik adresser i storbyerne København og Aarhus, hvor henholdsvis ni og fem procent er blevet indregistreret.

Herefter følger Aalborg og Odense med henholdsvis fire og tre procent af de indvandrede ukrainere.

Folketinget vedtog i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine en særlov, der giver ukrainere midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, der blev offentliggjort forleden, viser, at 7055 ukrainere er i arbejde.

Det svarer til 56 procent af de ukrainere, der er kommet til Danmark, og som står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er brancher som rengøring, hotel og restauration samt landbrug, der har hovedparten af ukrainerne beskæftiget.

- Jeg synes, det er flotte tal. Det vidner om, at rigtig mange - trods svære omstændigheder - har ønsket at komme i arbejde og forsørge sig selv, mens de er i Danmark. Det vil jeg godt kvittere for, sagde beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) forleden til Ritzau.