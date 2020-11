310 smittetilfælde på minkpelserier

Styrelsen for Patientsikkerhed er bekendt med mindst 310 tilfælde af coronasmittede medarbejdere på minkpelserier i Danmark.

Det skriver styrelsen på sin twitter-profil.

For ni dage siden havde styrelsen konstateret over 200 smittefælde på en uge.

Det drejer sig fortsat om seks pelserier i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, fremgår det.

Der er i øjeblikket et stort arbejde i gang med at aflive alle landets mink, fordi regeringen har besluttet, at de udgør en for stor sundhedsrisiko.

Statens Serum Institut har påpeget en risiko for spredning af en muteret udgave af coronavirusset. Samtidig er mere end fjerdedel af farmene i Danmark ramt af smitte blandt minkene.

Minkavlerne må ikke bruge pelsen fra mink, som har været på en smittet farm, eller hvis deres farm ligger op til 7,8 kilometer fra en minkfarm, hvor der er fundet coronavirus.

Derimod er der ifølge Fødevarestyrelsen ikke noget til hinder for at pelse minkene, hvis farmen ligger uden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer.