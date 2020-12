3132 nye bekræftede tilfælde af covid-19

Det hidtil højeste antal smittede registreret på et døgn

Det seneste døgn er 3132 testet positiv for covid-19.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde.

Tallet er baseret på 111.358 tests, oplyser han.

Mere end 100.000 personer er nu registreret smittet i Danmark siden pandemiens udbrud.

I den seneste opdatering er yderligere 14 personer, der var smittet med covid-19, afgået ved døden. Statens Serum Institut gør dog opmærksom på, at der manglede data på onsdagens tal, hvorfor det var lavere, end det skulle være, mens torsdagens dødstal er højere, da det medtager data for mere end et døgn.

I løbet af det seneste døgn er yderligere 70 personer blevet indlagt. Dog er så mange blevet udskrevet, at det samlede antal indlæggelser er faldet med syv. I alt 40 er på intensiv og 28 er i respirator.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fortæller på pressemødet, at 35 procent af sengekapaciteten, der er sat af til covid-19, er i brug.

- Det er dog skævt fordelt, så der er væsentligt flere i blandt andet Region Hovedstaden, siger han på pressemødet.