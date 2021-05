316 i Europa fik blodpropper efter omstridt vaccine

Der er 316 personer i EØS-landene, der har fået sjældne blodpropper efter at have modtaget coronavaccinen fra Astrazeneca.

Det skriver Reuters.

EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og omfatter EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein, der ikke er en del af EU.

Danmark var det første land til at sætte Astrazeneca-vaccinen på pause for mistanke om kobling til blodpropper.

Vaccinen blev sløjfet fra det danske vaccineprogram i april, men den er siden blevet gjort tilgængelig gennem en tilvalgsordning.

Sidst Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) offentliggjorde antallet af sjældne blodpropper blandt personer, der havde fået Astrazeneca-vaccinen, var i april.

Siden er der kommet 174 yderligere tilfælde til blandt 19 millioner personer, der har fået første dosis af Astrazeneca-vaccinen.

EMA har set en mulig kobling mellem de sjældne blodpropper og vaccinerne fra Astrazeneca og Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson-vaccinen, der er kendt for kun at kræve et stik, er også blevet taget ud af det danske vaccineprogram for en mistanke om kobling til blodpropper.

Lægemiddelagenturet understreger dog, at fordelene ved vaccinerne fortsat opvejer ulemperne.

Georgy Genov, der er chef for EMA's sikkerhedsafdeling, har sagt, at forekomsten af de sjældne blodpropper blandt vaccinerede er på samme niveau som tidligere, og at blodpropperne fortsat er ekstremt sjældne. Til gengæld er der færre, der dør i forbindelse med blodpropperne.

Det, mener han, kan være på grund af højere bevågenhed omkring vaccinernes risici blandt de vaccinerede og sundhedspersonalet. Det kan have ført til behandling tidligere i forløbet, når blodpropperne er opstået, siger Genov.