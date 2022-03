318.000 danskere trukket i indkomst

Hvis man ikke betaler, hvad man skylder, risikerer man at få Gældsstyrelsen på nakken.

Og det var netop, hvad der i 2021 skete for 318.000 danskere, som havde gæld til det offentlige.

Deres gæld blev således trukket fra deres indkomst, hvilket gav omkring 1,6 milliarder kroner i statskassen.

Det oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Stigende antal

Ifølge styrelsen oplever et stigende antal danskere at blive trukket i indkomst på grund af gæld til det offentlige.

Stigningen skyldes, at styrelsen har skiftet til et nyt inddrivelsessystem, som gør det muligt at øge trækprocenten hos dem, der har gæld. Til sammenligning inddrev Gældsstyrelsen i 2020 knap en milliard.

- Gældsstyrelsen er den sidste mulighed for, at offentlige kreditorer kan få de penge, som de har til gode. Derfor gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for at få det til at ske, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh, i pressemeddelelsen.

- Det siger sig selv, at det ikke er nemt, når offentlige kreditorer allerede forgæves har forsøgt at opkræve pengene, men vi har nogle særlige værktøjer i Gældsstyrelsen, der kan løfte opgaven, lyder det fra direktøren.