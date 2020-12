3198 er smittet med coronavirus det seneste døgn

Der seneste døgn er der konstateret 3198 nye smittetilfælde i Danmark.

Samtidig stiger antallet af indlagte med corona med 52 til rekordhøje 713, oplyser SSI.

18 personer er desuden døde med corona det seneste døgn.

Lyntests er ikke omfattet blandt de 3198 nye smittetilfælde.

Antallet af personer på intensiv er uændret, hvilket betyder, at tallet fortsat ligger på 87. Heraf er 53 i respirator, hvilket er et fald på to personer.