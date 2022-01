32 mistede kørekortet i fartplaget by

De er frygtet af bilisterne, og kritikerne kalder dem pengemaskiner – fartkontrollerne.

Nu viser tal fra politiet, at der er en særdeles god grund til, at det er nødvendigt at lave kontrol i ny og næ. Selv indbyggerne i Allingskovby glæder sig, når fartkontrollen kommer forbi.

- Jeg kunne mærke klokken otte i morges, da jeg kiggede ud, at der må være fartkontrol, siger Rita Jørgensen.

TV 2 Østjylland har tidligere beskrevet udfordringerne med bilister, der kører for stærkt gennem landsbyen Allingskovby nord for Silkeborg. Og ifølge politiet er det ofte sådan i de mindre gennemkørselsbyer.

- Vi ser en tendens til, at hastigheden er høj igennem de små landsbyer, hvor der går en hovedvej, som bliver til en byzone, siger vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestjyllands Politi Morten Bujakewitz.

Pernille Hinrichsen har tidligere fortalt, hvordan hun frygter, at der skal lig på bordet, før der for alvor bliver gjort noget for at sænke farten gennem byen.

14 gange i fjor var politiets Automatisk Trafikkontrol (ATK) forbi Allingskovby. Her blev de passeret af 10.950 biler. 3.317 af dem kørte for hurtigt, viser tal, som Rigspolitiet har trukket for TV 2 Østjylland.

- Det skiller sig ud, at 215 fik et klip, og 32 fik en ubetinget frakendelse. Det betyder, at hastigheden er høj, og det er noget højere, end når vi ser over en bred kam, fortæller Morten Bujakewitz fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

Fotovognen bliver dog, ifølge politiet, ofte hurtigt spottet og plottet ind i en fartkontrol-app. Derfor mener Morten Bujakewitz, at der formentlig er endnu flere, der kører for hurtigt. Derfor vil de også fremover have fokus på byen. Og det er ikke for at skrabe penge ind, siger han.

- Vores absolutte topprioritet er at få sænket hastigheden, så vi kan få nedbragt antallet af tilskadekomne og folk, der dør i trafikken. Det er vores helt primære fokus. Og at gøre det trygt og sikkert for dem, der bor langs landevejene, siger Morten Bujakewitz.

I december fik Allingskovby en 'Din fart'-måler i den ene ende af byen, og det hjælper, når den virker. Den kører på solenergi, så hvis der er overskyet flere dage i træk, virker den ikke.

Rita Jørgensen ønsker, at der også kommer en fartmåler op i den anden ende af byen. En chikane ville være drømmescenariet, som de har i nabobyerne. Det er især lastbiler med for høj fart, som ifølge Rita Jørgensen er et stort problem.

- På tre timer var der 250 lastbiler igennem byen. De skal være der, men vi ønsker os bare, at de sætter farten ned, siger hun.

Martin Jakobsen (K) er ny formand for plan- og vejudvalget i Silkeborg Kommune. Han lover, at kommunen fremover vil have fokus på at hjælpe de fartplagede mindre byer, når de senere i år skal lave en ny trafiksikkerhedsplan.

- Kommunen reviderer hvert fjerde år trafiksikkerhedsplanen og beslutter, hvor de næste 40-50 trafiksikkerhedsprojekter bør ske. Her skal de mindre byer med de største udfordringer prioriteres, har Martin Jakobsen udtalt til TV 2 Østjylland.

Folketingspolitiker og færdselssikkerhedsordfører for Socialdemokratiet Thomas Jensen er forbløffet over, hvor mange der kører for hurtigt gennem Allingskovby.

- Jeg er overrasket over, det er så alvorligt i Allingskovby, siger han til TV 2 Østjylland.

Han forventer, at en del af løsningen på problemerne med fart i de mindre byer, er flere stærekasser.

- Vi vil sætte flere stærekasser op rundtomkring. Vi har 82 fotovogne i Danmark, så det er vores ambition, at fotovognene kan komme mere rundt, siger Thomas Jensen (S).