3285 nye tilfælde af coronavirus

I det seneste døgn har 3285 personer fået konstateret coronavirus. I alt 606 smittede personer er indlagt - 79 på en intensivafdeling. 12 er døde.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Der er kommet svar på i alt 126.672 prøver i det seneste døgn. Af dem er det dermed 2,59 procent, der blev bekræftet positive med coronavirus. Det er lavere end de seneste dage.

Der har ifølge SSI's opgørelse nu i alt været 131.606 bekræftede tilfælde af covid-19 i Danmark. 1019 personer er døde med sygdommen.

Private tests er ikke med

Tal fra private udbydere tæller ikke med i Statens Serum Instituts daglige opgørelse. SSI's opgørelse tager altså ikke højde for hurtigtest foretaget af de private selskaber Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der har fået til opgave at udføre lyntests for staten.

Fredag foretog de private udbydere 41.069 lyntest, hvoraf 1011 var positive.

Statens Serum Institut daglige opgørelse dækker således kun over det offentliges PCR-test og ikke de private udbyderes antigen-test - bedre kendt som lyntest.

Hvad er forskellen mellem lyntest og den almindelige test? Allan Randrup Thomsen, der er virolog ved Københavns Universitet, forklarer her, hvad der er forskel på de to tests: Er man i begyndelsen af sit sygdomsforløb, har man ikke nødvendigvis meget virus i kroppen. Den almindelige test, som man indtil videre har kunnet få i testcentrene, er mere følsom, og derfor bedre til at opfange dem, der ganske vist kun har lidt coronavirus i kroppen, men som dagen efter kan smitte. Det vil gælde i perioden lige efter man er blevet smittet, men inden man får symptomer - den såkaldte inkubationstid. Lyntesten måler i stedet, hvor meget virus der er i kroppen lige nu. Det betyder, at hvis virusniveauet er lavt, risikerer man, at testen ikke slår ud, selvom man altså har coronavirus i kroppen og muligvis kan smitte dagen efter. Lyntesten er dog bedre end sit rygte, siger Allan Randrup Thomsen. Lyntesten er langt mere sikker, end Statens Serum Institut tidligere har meldt ud, mener han: Det studie, Seruminstituttet brugte oprindeligt, har været ret meget kritiseret af fagfolk. Kigger man hos eksempelvis i tyske studier, er der et noget mere differentieret billede, når det kommer til at vurdere, hvor sikker lyntesten er. Vis mere Luk

For tidligt at konkludere

Selv om smittetallene fra Statens Serum Institut er en del lavere lørdag, end de var fredag, er det for tidligt at konkludere noget. Det siger epidemiolog og afdelingslæge Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital.

Både torsdag og fredag var tallet over 4000 nye smittede. Fredag var der 4508 nye smittede i SSI's opgørelse.

- Vi kan glæde os over, der ikke er en stigning. Men det kan sagtens være, det ser helt anderledes ud i morgen, siger Christian Wejse.

Han siger desuden, at vi kan forvente, at antallet af indlagte coronapatienter stiger over jul og nytår. Men han mener også, sundhedsvæsenet er i stand til at håndtere en stigning.

- Det er ikke det samme, som at der ikke er en belastning, når vi har så mange ekstra patienter, der er svært syge og kræver meget. Men det er ikke noget, der ikke kan håndteres, siger Christian Wejse.