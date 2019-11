33 års aldersforskel: - Jeg er ikke pædofil

Den nu 23-årige Kayleb Alexander mødte for seks år siden sin kæreste i gennem den populære dating-app 'Grindr'. Men da venner og familie fandt ud af, hvor stor aldersforskel der var mellem dem, blev de chokeret.

Kayleb Alexander var nemlig faldet pladask for den i dag 54-årige Mark Nichols.

Nu fortæller parret til Barcroft TV, hvordan de får deres liv til at hænge sammen. De oplever, at samfundet har svært ved at acceptere dem.

Til dagligt bor Kayleb Alexander og Mark Nichols i delstaten Michigan i byen Ypsilanti.

De passer sig selv og lever et stille og roligt liv. Men når de bevæger sig ud fra hjemmets trygge rammer, bliver de mødt af afsky fra fremmede.

- Alle tror, det er min søn, når vi er går sammen. Men når folk opdager, at vi er kærester, tror de, jeg er pædofil.

- Det er noget at det værste, jeg har oplevet, siger Mark Nichols til mediet.

De mange bidske og væmmelige kommentarer stopper dog ikke der. Når Kayleb og Mark tjekker deres sociale medier, er indbakken også fyldt med hadske beskeder.

Kærlighed

Venner af Kayleb og Mark har også haft svært ved at acceptere deres forhold. De siger blandt andet til 23-årige Kayleb, de frygter for Marks helbred, når han bliver ældre.

- Når jeg bliver 40 år, så er Mark en meget gammel mand, og jeg er stadig meget frisk, men det vil jeg ikke spekulere på nu, fortæller 23-årige kayleb Alexander.

Selvom parret møder meget modstand, nægter de at lade sig påvirke. De vil bevise, at deres kærlighed er ægte.

- Vi er blot helt almindelige mennesker, som elsker hinanden. Vi vil bare være sammen. Ligesom så mange andre.