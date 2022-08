33 millioner lige i skraldespanden

Under covid-19-pandemien kunne det ikke gå hurtigt nok med at skaffe værnemidler i de danske regioner.

Men måske gik det nogle gange FOR hurtigt.

Situationen er nemlig en helt anden i dag, og mundbind, masker og visirer ligger nu og samler støv på flere danske regioners lagre.

Det er i hvert fald situationen i Region Syddanmark, hvor værnemidler for 33 millioner kroner ligger ubrugte hen og risikerer at ryge i skraldespanden.

Værnemidler for 112 millioner

Region Syddanmark har coronaværnemidler liggende for 112 millioner kroner, og størstedelen af disse har en udløbsdato og risikerer derfor at blive for gamle.

Regionen regner selv med, at 30 procent af det samlede lager ikke vil blive brugt, svarende til cirka 33 millioner kroner.

Resten af værnemidlerne forventer regionen vil blive brugt til både fremtidige og nuværende coronapatienter samt andre behandlinger i regionen, hvor personalet skal beskyttes.

Donerer til krig

Region Syddanmark har forsøgt at donere en del af de overskydende værnemidler til Ukraine. Ukrainerne har dog ikke vist den store interesse i værnemidlerne.

Region Syddanmark forsøger alligevel fortsat at afsætte de overskydende værnemidler til en række nødhjælpsorganisationer, men de mener ikke selv, at det er realistisk at få solgt for 33 millioner kroner værnemidler, hvoraf en stor del af dem nærmer sig sidste salgsdato.

Det var en mangelvare

Ifølge koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen, så skyldes det store lager af værnemidler, at regionen for to år siden stod i den meget alvorlige situation, at de ikke kunne skaffe nok værnemidler under coronapandemien.

Derfor forsøgte regionen at skaffe så mange værnemidler som muligt fra diverse leverandører.

- Vi gjorde alt for at købe de værnemidler ind, som var en mangelvarer på verdensplan, og derfor har vi haft mange ordrer ude for at undgå at stå i en situation, hvor vores personale var uden værnemidler.

Region Hovedstaden står i samme situation og har også rigeligt med ubrugte værnemidler på lager.

Ifølge en artikel fra DR fremgår det, at der ligger for 44 millioner kroner værnemidler, som er i risiko for at blive smidt ud.

