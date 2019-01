34-årig vejer over 300 kg: - Jeg ender med at spise mig selv ihjel

Den 34-årige amerikaner bor hjemme hos sin far, hvor han bruger tiden på at spille computer nøgen. Mød ham herunder

- Jeg havde aldrig troet, at jeg som 34-årig ville bo hjemme hos min far, ikke have noget job eller nogen penge og bare ville spille computer hele dagen og spise.

Sådan fortæller 34-årige Casey King i TLC-programmet 'Family by the Ton', hvor man følger overvægtige familier og deres kamp mod kiloene.

Casey var gennem sin opvækst altid 'en stor dreng', men det var først i teenage-årene, da han fik forskellige restaurant-jobs og som følge deraf begyndte at spise meget take away, at vægten for alvor eksploderede.

Artiklen fortsætter under billedet.

Casey King i sine teenage-år. Screendump fra video.

Nøgen foran tv'et dagen lang

Overvægten og hans størrelse gjorde det svært for Casey at arbejde, og han valgte derfor at sige sit job op. På det tidspunkt boede Casey hos sin mor, men da han blev sparket ud derfra, flyttede han i stedet hjem til sin far.

Her får han lov at gøre som han har lyst, og det betyder blandt andet, at kosten består af pizza, kylling, japansk take away og 'sushi i tøndevis'. Det har gjort, at Casey nu vejer over 300 kilo.

Den 34-årige mand bruger det meste af sin tid på sit værelse, hvor han ser tv eller spiller computer nøgen. Det varme vejr i hjemstaten Georgia gør det nemlig ubehageligt at have tøj på.

- Jeg vågner omkring klokken 12 og finder med det samme ud af, hvad jeg vil spise. Derefter er det tv, videospil, seng. Det er ikke megen aktivitet.

- Jeg sidder der bare nøgen, fri som man kan være, og ingen generer mig - døren lukket, så er alt godt, fortæller Casey, som ikke har de store ambitioner for fremtiden:

- Jeg ender nok med at spise, indtil jeg dør, vurderer han.