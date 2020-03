34 coronasmittede døde i Danmark: 87 indlagt på intensiv

Yderligere to coronasmittede personer i Danmark er døde.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Dermed er det samlede tal 34.

I alt er 350 personer indlagt med coronavirus i Danmark. Det er en stigning på 49.

87 af de indlagte er på intensive afdelinger, mens 76 er i respirator.

Ny registrering

Statens Serum Institut understreger i rapporten, at man ikke kan sammenligne tallene direkte med tal fra periode før 12. marts.

Det skyldes, at man fra slutningen af februar til 11. marts primært testede personer med milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning med covid-19.

Dette ændrede sig efter 12. marts, da myndighederne ændrede strategi og i stedet begyndte at teste folk med indlæggelseskrævende symptomer.

I alt er 14.870 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Sygehuse under pres

De danske sundhedsmyndigheder forventer en stor stigning i antallet af indlæggelser i løbet af foråret.

De flere coronapatienter forventes at sætte sygehusene under pres, og derfor arbejdes der på at skabe mere kapacitet. Blandt andet er ikke-akutte operationer udskudt, og man oplærer personale til at kunne tage hånd om coronapatienterne.

