34.000 kalkuner skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Omkring 34.000 kalkuner skal aflives, efter at der er fundet smitte med fugleinfluenza hos en kalkunavler ved Lundby på Sydsjælland.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Smitten blev fundet dagen efter, at Fødevarestyrelsen hævede sin trusselsvurdering for fugleinfluenza fra lav til middel. Det siger veterinærchef Mette Kirkeskov Sie i pressemeddelelsen.

- I slutningen af sidste måned havde vi et tilfælde af fugleinfluenza i en hobbybesætning på Als, og nu har vi så netop konstateret sygdommen hos en professionel avler. Udbruddene er desværre ikke helt uventede, siger hun.

Der blev fundet et stort antal døde kalkuner i besætningen. Det førte til, at Fødevarestyrelsen tog prøver fra dyrene tirsdag. Prøverne har vist, at besætningen er smittet med fugleinfluenza.

Udbruddet er det første hos en professionel besætning i efteråret.

Grunden til, at Fødevarestyrelsen hævede sin trusselsvurdering er blandt andet, at de store fugletræk er i gang, og fugleinfluenza spreder sig i Danmarks nabolande.

Der er siden august konstateret fugleinfluenza i tæt ved 150 europæiske besætninger ifølge Fødevarestyrelsen.

Ud over at aflive fuglene, som Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen gør torsdag, har Fødevarestyrelsen oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone.

Indenfor zonerne er det blandt andet forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, hvis man ikke har en særlig dispensation.

Ejer man fjerkræ i 3-kilometers-zonen skal man registrere dem på landbrugsindberetning.dk.

Professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet, Lars Erik Larsen, har tidligere fortalt Ritzau, at det er typisk, at der kommer bølger af udbrud af fugleinfluenza hvert efterår og vinter.