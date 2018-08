3408 bilister blitzet: - Nedslående

1500 flere er blevet sigtet for at køre for hurtigt i forbindelse med skolestart sammenlignet med sidste år

I den første skoleuge er cirka 1500 flere trafikanter blevet sigtet for at køre for hurtigt på de danske skoleveje i år sammenlignet med sidste år.

I år er der blevet sigtet 3408 trafikanter. Sidste år var antallet kun 1900.

Det oplyser Christian Berthelsen, som er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet. Han kalder stigningen voldsom, og at det er mange flere sigtelser, end han havde forventet.

- Det er væsentligt flere sigtelser. Hvis mønsteret er det samme som sidste år, vil der ende med at være flere end 2000 sigtelser mere i år end sidste år, siger han.

Forkert retning

I 10 ud af 12 politikredse er både fotovogne og politibetjente til stede på skolevejene de første to uger efter skolestart for at kontrollere trafikanternes hastighed.

Ifølge Christian Berthelsen er der lige så mange fotovogne til stede ved skolerne som sidste år. Det tyder derfor på, at der faktisk er flere, der kører for hurtigt, da der ikke er mere kontrol.

Politiassistenten kalder det overraskende og håber ikke tendensen fortsætter:

- Det går den forkerte retning. Jeg håber, bilisterne er blevet klogere i uge to, som vi er startet på i dag, siger han.

Sidste år blev der efter begge uger, hvor politiet var til stede ved skolerne, målt 4258 tilfælde, hvor der blev kørt for stærkt.

Et fartproblem

Sideløbende med politiets kontrol i forbindelse med skolestart, kører kampagnen Børn på vej. Den er lavet af Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.

Kampagnen skal minde trafikanterne om, at der er mange nye børn på skolevejene. Dog er antallet af sigtelser gået op på trods af kampagnen.

Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, synes ikke, kampagnen er for dårlig. Men at antallet af sigtelser viser, at der stadig er et fartproblem, siger han.

- Det nedslående, at vi hvert år tager så mange bilister i at køre for hurtigt ved skoler og skoleelever. De er ikke særligt vant til trafikken, og forældrene er ikke trygge ved det, siger han.