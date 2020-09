347 nye smittede i Danmark

Der er registreret 347 nye tilfælde af corona i Danmark det seneste døgn. Antallet af indlagte stiger med yderligere tre til 50 personer. Der er to døde. Det oplyser Statens Serum Institut.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 23.697 blevet testet det seneste døgn. Det tal var søndag 27.691.

Der er altså tale om en stigning af positive tests i forhold til antallet af personer testet.

347 er det højeste antal smittede siden april, hvor der 8. april var 408 registeret smittede over et døgn. Der var dog i april langt færre, der blev testet for corona end i dag.