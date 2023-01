35 kommuner sakker bagud på affaldssortering

Over en tredjedel af alle kommuner har ikke nået at få styr på deres affaldssortering op til deadline

1. januar skulle alle kommuner have været klar med en ny affaldssortering, men 35 af dem har søgt om en forlænget frist.

Det nye system har ni forskellige kategorier af skrald, som kommunerne skulle have været klar til at håndtere, men det er 35 kommuner altså ikke. De har nemlig ikke fået leveret skraldebiler og -spande, oplyser Miljøstyrelsen til TV 2.

Skubbet og skubbet

Indførelsen at det nye system skulle oprindeligt have været indført 1. juli 2021, men også dengang haltede kommunerne efter.

Deadline blev derfor skubbet til udgangen af 2022, hvor over en tredjedel af kommunerne stadigvæk ikke er klar.

Det er derfor muligt at få dispensation helt frem til 2024, og indførelsen er derfor blevet udskudt med tre år.

Møder kritik

Alt imens kommunerne arbejder for at få nok skraldespande og nye -biler, så de kan varetage sorteringsopgaven, så kan det være en fuldstændig ligegyldig investering.

Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet, fortæller nemlig til TV 2, at det er meget mere effektivt at få robotter til at sortere i stedet for mennesker.

- Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, siger han.

