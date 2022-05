35 Tesla-ulykker undersøges

D. 12 maj bragede en næsten ny Tesla Model S ind i udstyr, der var sat op i forbindelse med et vejarbejde på Pacific Costal Highway i Newport Beach.

Der er mistanke om, at det selvkørende system, som Tesla selv kalder Autopilot var i brug under ulykken.

Nu er der iværksat en undersøgelse efter ulykken, hvor tre personer døde. Det skriver Dagbladet.

Undersøgelserne skal omfatte modellerne S, X, Y og 3 – med andre ord alle Tesla-biler. Den udføres af den amerikanske myndighed National Highway Traffic Administration (NHTSA).

Undersøgelsen skal finde ud af, om den teknologi og de systemer, som Teslas autopilot bruger, fungerer godt nok.

35 tilfælde

Siden 2016 har har NAHTSA udført 35 undersøgelser af ulykker med Tesla-biler, hvor i alt 14 personer er dræbt - inklusiv de tre i den nyeste ulykke.

Det har kun været muligt at udelukke brugen af autopilot i tre af af ulykkerne.

Her ses en Tesla Model S køre med autopilot-funktionen. Foto: Alexandria Sage/Ritzau Scanpix

En af de andre ulykker, der undersøges er fra august sidste år, hvor en Tesla kørte ind i en politibil, der holdt parkeret langs motorvejen.

Har ændret tone

Tesla har markedsført deres biler som selvkørende siden 2016.

I en video på deres hjemmeside viste de dengang en Tesla Model S, der kører helt af sig selv.

'Personen bag rattet sidder der, bare fordi loven kræver det. Han gør ingenting. Bilen kører selv' stod der i teksten i videoen.

Men efterfølgende er tonen ændret. Nu siger Tesla, at autopilot gør bilen i stand til at accelerer, bremse og styre automatisk, men 'ikke gør bilen selvkørende og kræver, at chaufføren konstant overvåger kørslen'.

NHTSA minder offentligheden om, at der i dag ikke er nogen biler, der er i stand til at køre selv. Alle biler, man kan købe, kræver, at en chauffør hele tiden har kontrol. Alle love holder føreren ansvarlig for, hvad der sker, når bilen er på vejen.

Tesla har ikke kommenteret denne specifikke sag endnu.