3552 nye registrerede coronatilfælde

Over 3500 danskere er blevet testet positiv for corona det seneste døgn

3552 danskere har fået et positivt svar på deres coronatest de seneste 28 timer.

Det oplyser Statens Serum Institut på deres hjemmeside.

118.130 personer er blevet testet, hvilket giver en positivprocent på 3,01. Det er højere end den seneste uges gennemsnit, der ligger på 2,8.

54 danskere er indlagt på intensiv, hvoraf 31 har brug for en respirator. Det er en stigning på henholdsvis seks og fire personer. I alt 371 danskere er indlagt med corona, og det er en stigning på 10 personer.

I alt otte personer er døde med corona det seneste døgn, hvilket bringer det totale antal corona-relaterede dødsfald op på 935 personer.

Tekniske problemer hos seruminstitut udsætter smittetal

Tredje dag i træk

På grund af tekniske vanskeligheder dækker ovenstående tal fra Statens Serum Institut for 28 timer mod de sædvanlige 24 timer. Antallet af positive tilfælde er det højeste nogensinde i Danmark, men det skal altså ses i lyset af, at perioden har været længere.

Dagens opdatering er den tredje i træk, hvor antallet af nye, bekræftede tilfælde er på over 3000.

Københavns Kommune er nu den tredjehårdest ramte kommune efter Solrød og Herlev. 4471 personer er således blevet testet positiv i Hovedstaden den seneste uge, hvilket bringer det såkaldte incidenstal helt op på 711,4.

Københavns Kommune i alarm: Smittetal amok

Som de fleste efterhånden ved, skal et land eller en region have et incidenstal på 20, før Danmark genåbner for rejser dertil.

Lidt over 3,6 mio. danskere er blevet testet for corona alt i alt.