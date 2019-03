36 beagle-hunde skal aflives: Blev tvangsfodret med pesticider

En underskriftindsamling er oprettet for at redde 36 hunde, der er blevet brugt til at teste pesticider i et år

De fleste af de 36 hunde af racen beagle, som gennem et år er blevet tvangsfodret med pesticider, forventes at dø på egen hånd. De af dem, der ikke selv dør, skal aflives.

Det fortæller The Humane Society of the United States i flere medier, blandt andre Detroit Free Press og Huffington Post.

Foreningen offentliggjorde i denne uge en video fra en undercover-efterforskning, der viser, at de 36 beagler som et led i et ét år langt eksperiment er blevet tvunget til at indtage pesticider i en mængde, der i sidste ende forventes at koste dem livet.

Skal aflives i starten af juli

Den pågående undersøgelse udføres på Charles River Laboratories i Mattawan i den amerikanske stat Michigan. Den er blevet bestilt af virksomheden Corteva Agriscience – en underafdeling af DowDuPont, som er en af USA's førende kemi- og landbrugsgiganter.

'De hunde, der ikke dør af giften i løbet af undersøgelsen, er skemasat til at blive aflivet i starten af juli', skriver The Humane Society of the United States i denne uge i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

Testen på dyrene indebærer nemlig ifølge foreningen, at deres organer skal undersøges for at se, hvordan kemikalierne har påvirket dem.

Efter offentliggørelsen af videoerne, der blandt andet viser hunde få stoppet rør ned i halsen, har Corteva Agriscience offentliggjort en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver, at 'der findes bedre måder at opnå de ønskede data', men at metoden er påkrævet af de brasilianske myndigheder.

Please read our statement in response to the report published today by the Humane Society of the United States. pic.twitter.com/WO5mEpKTri — Corteva Agriscience™ (@corteva) March 12, 2019

'Så snart, industrien modtager information om, at denne test ikke længere påkræves, vil vi straks stoppe med at teste og gøre alt, hvad vi kan for at finde nye hjem til dyrene', lyder det videre i meddelelsen, som Corteva Agriscience har lagt ud på deres officielle Twitter-profil.

Efterspørger retningslinjer

Ifølge Humane Society har deres undercover-afsløringer stået på mellem april og august 2018. De fortæller, at ANVISA – de brasilianske sundhedsmyndigheder – har givet dem forsikring om, at man er villig til at give tilladelser til at undlade de et-årige dyretests, selvom de officielt er påkrævet. Men Corteva Agriscience har ifølge The Humane Society of the United States efterspurgt mere specifikke retningslinjer, der helt præcist undtager dem fra at teste pesticiderne på dyr. Før det er sket, vil de ikke stoppe deres tests, lyder det ifølge foreningen.

Please read our updated statement in response to the report published yesterday by the Humane Society of the United States, which inaccurately attributes an animal testing study placed by @Corteva to Dow. pic.twitter.com/glNxWWJCRc — Dow (@DowChemical) March 13, 2019

- Eksperimenter foregår i hundredvis af laboratorier hvert år i hele landet med mere end 60.000 hunde, der lider. Men det behøver ikke blive disse 36 beaglers skæbne, siger Kitty Block, der er præsident og direktør i Humane Society of the United States, til Huffington Post.

Foreningen har nu oprettet en underskriftindsamling for at få hundene fri fra deres skæbne, som lige nu byder dem at dø i laboratoriet i Mattawan.