36.000 mennesker i Malmø må snart køre helt gratis med bus og tog

Fra den 1. december får alle beboere i Malmø over 70 år et gratis buskort

Hvis du bor i den svenske by Malmø lige på anden side af Øresundsbroen og er over 70 år, så kan du snart se frem til, at det bliver helt gratis at køre i bus og tog indenfor kommunens grænse. Og det gælder det meste af dagen samt i weekenden.

Ca. 36.000 mennesker over 70 år i byen får meget snart sendt et buskort med posten. Og det kan de starte med at benytte fra den 1. december.

De svenske pensionister i Malmø kan benytte buskortet i weekenden og på hverdage i tidsrummet fra klokken ni til 15 og fra 18 til fire om natten.

- Det er noget, vi har kæmpet for. Vi har fået vores vilje igennem. Og det er godt. De bliver nu lettere for de ældre at komme ud, og de får også råd til at komme ud. Vi ved f.eks. mange kvinder, er er hårdt presset økonomisk og som må vende hver eneste krone. Med indførelsen af buskortet får de nu råd til at bruge pengene til noget andet, siger den 73-årige Preben Andersson, der er ordfører for pensionistorganisationen PRO i Malmø.

Burde også gælde for folk over 65

Preben Andersson havde i øvrigt gerne set, at det nye initiativ også havde gjaldt for folk over 65 år.

- Man er jo allerede pensionist som 65-årig. Mange af dem har heller ikke penge og behøver støtte.

Den nye beslutning er taget af det tekniske nævn i Malmø i august måned. Og i denne uge er der skrevet en aftale mellem Skånetrafikken og landstinget i regionen Skåne, der er ansvarlig for lokaltrafikken i området.

Hos Malmø Kommune regner man med, at det nye initiativ kommer til at koste byens skattebetalere ca. 20 millioner svenske kroner om året.