36.120 nye coronatilfælde

Der er det seneste døgn registreret 36.120 tilfælde af covid-19. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Af de bekræftede smittetilfælde er 2285 testet positive for coronavirus mindst en gang før.

Smittetilfældene er fundet i 240.592 PCR-test. Dermed er 15,01 procent af testene positive for coronavirus. Det er også det, der hedder positivprocenten.

De 36.120 smittetilfælde er nogenlunde på niveau med de andre dage i denne uge, hvor der dagligt er konstateret mellem knap 28.000 og knap 47.000 smittede dagligt.

Det rekordhøje niveau vil fortsætte den kommende uge og kan medføre omkring 50.000 daglige smittetilfælde, vurderer Viggo Andreasen, der er lektor på Roskilde Universitet (RUC) med speciale i matematisk epidemiologi.

Dertil kommer alle dem, der skal i isolation, fordi de er defineret som nære kontakter. Dermed kan op mod en halv million mennesker i Danmark være i isolation ved udgangen af næste uge, vurderer lektoren.

- En meget stor del af dem, der bliver nære kontakter, ender med at være smittede. Vi kan se, at omikron (variant af coronavirus, red.) smitter rigtig godt i hjemmet. så der er stor sandsynlighed for, at man bliver smittet, hvis man bor sammen med en person, der er testet positiv for coronavirus, siger han.

Som retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er i dag, skal man i isolation, hvis man for eksempel bor sammen med en person, der er konstateret smittet. Det gælder dog ikke, hvis man har fået et tredje stik med en coronavaccine.

Viggo Andreasen mener, at der på nuværende tidspunkt er god grund til at lempe reglerne for, hvor længe man skal være isoleret som nær kontakt.

- Jeg tænker, at det er klart, vi bliver nødt til at lempe reglerne, for med de regler, vi har nu, vil det næsten komme til at virke som en lockdown (nedlukning, red.). Og et så voldsomt et indgreb i samfundets funktion kan ikke rigtig begrundes i, hvor meget rigtig alvorlig sygdom, der er i omikron og corona i det hele taget.

- På den anden side vil det være en fordel for os, hvis vi kan trække epidemien lidt langdrag. Så jeg tænker, at en lempelse af reglerne - men ikke en fuldstændig afskaffelse - vil være den smarteste strategi, siger han.

Der er foruden PCR-test blevet foretaget 261.348 lyntest - også kendt som antigentest - men grundet stor usikkerhed er de ikke med i den samlede opgørelse.

Lørdag falder det samlede antal indlagte med 32 til 781. Det inkluderer både mennesker, der er indlagt med og på grund af coronavirus.

Blandt dem er der 45 patienter på landets intensivafdelinger, og af dem har 28 brug for hjælp til at trække vejret og er i respirator.

Der er 220 nye indlæggelser i løbet af det seneste døgn.

SSI's seneste opgørelse viser, at det i uge 52 var hver tredje coronasmittede patient, der var indlagt af andre årsager. Den andel kan være steget yderligere, da omikronvarianten i 2022 udgør stort set alle smittetilfælde.

Yderligere 25, der inden for den seneste måned er testet positiv for covid-19, er afgået ved døden. Det samlede dødstal er 3596.