360.000 danskere skal tjekke deres årsopgørelse

Når årsopgørelsen lander til marts skal de omkring 360.000 danskere, der hvert år benytter sig af kørselsfradraget være særligt opmærksomme.

Fremadrettet skal kørselsfradraget nemlig indberettes manuelt af den enkelte dansker.

Det skriver Finans.dk, der kigget nærmere på en ændring af skatteindberetningsbekendtgørelsen, der er sendt i høring.

Hundredtusindvis skal beregne selv

Tidligere har det været sådan, at befordringsfradraget blev skrevet automatisk ind i årsopgørelsen. Det skete på baggrund af oplysninger indsendt af arbejdsgiver til skattemyndighederne.

Ud fra disse udregnes fradrag, der bliver fortrykt på årsopgørelsen i form af befordringsfradraget.

Men med årsopgørelsen der kommer til marts er det fortrykte felt nu fjernet. Det betyder, at hundredtusinde af danskere nu selv skal ind at beregne, hvad deres befordringsfradrag skal være.

Risikerer skattesmæk

Ifølge et notat vil det betyde, at et 'stort' antal danskere vil få fortrykt et forkert befordringsfradrag.

Ændringen i måden befordringsfradraget indberettes til skattemyndighederne skal ifølge Finans.dk findes i coronakrisen.

Af notatet fremgår det, at coronanedlukningen har betydet, at mange mennesker har arbejdet hjemmefra og derfor i perioden ikke har været berettiget til fradraget.

'Den generelt positive tilgang til hjemmearbejdet forventes endvidere at give anledning til, at langt flere ansatte vil arbejde hjemme i årene fremover,' lyder det i notatet.

Ændringen betyder, at en mere end 300.000 danskere vil få et stort skattesmæk næste år, hvis ikke de ændrer årsopgørelsen.