37 års aldersforskel: - Det er ikke min bedstemor

Kærlighed har ingen alder.

For et år siden mødte Julia Zelg-De Freest og Eileen Zelg-De Freest hinanden på en Tinder-date. De faldt pladask for hinanden, og nu er de gift.

Men parret oplever, at folk kigger en ekstra gang på dem. Der er nemlig 37 års aldersforskel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail.

Den lesbiske 24-årige brasilianske influencer Julia Zelg-De Freest var slet ikke i tvivl, da hun så 61-årige Eileen for første gang. Det var ifølge hende kærlighed ved første blik.

- Da jeg så Eileen, smeltede mit hjerte. Hun er det sødeste og smukkeste menneske, som jeg nogensinde har mødt, fortæller Julia Zelg-De Freest til mediet.

Kort efter den første date, var de allerede kærester.

Julia Zelg-De Freest havde forventet, at hendes familie og venner ville være totalt uforstående, fordi Eileen kun er otte år ældre end hendes mor. Men hun blev heldigvis mødt af forståelse.

- Det kom faktisk ikke bag på mig. Så længe de elsker hinanden, så er det okay, siger moderen.

Ikke nemt

Trods den massive opbakning fra venner og familie er det slet ikke nemt at være kærester, når de befinder sig i offentligheden.

- Jeg tror, vi får mange hadefulde kommentarer fra fremmede, fordi vi er lesbiske og den store aldersforskel. Der findes desværre stadigvæk mange homofobiske mennesker derude, fortæller Julia Zelg-De Freest.

Hun siger også, at mange faktisk tror, at det er hendes bedstemor, hun går tur med.

Selvom fremmede har svært ved at forstå parrets kærlighed til hinanden, har det bestemt ikke sat en stopper for, at de ville giftes.

Da Julia Zelg-De Freest gik på knæ og spurgte Eileen, om hun ville giftes med hende, fik hun et klokkeklart 'ja'. Kort efter friede Eileen så til Julia, hvor hun selvfølgelig også sagde 'ja'.

Smukt bryllup

Parret blev for to uger siden gift i London. Brylluppet fandt sted på et fem-stjernet hotel.

61-årige Eileen Zelg-De Freest havde ikke regnet med, at hun nogensinde skulle giftes.

- Jeg er vokset op i en tid, hvor det slet ikke var nemt at være homoseksuel, fortæller hun.

Parret ser frem til en liv sammen. Ifølge dem spekulerer de slet ikke over aldersforskellen.

- Vi har ligeså meget ret til at blive gift. Kærlighed er kærlighed, siger Julia Zelg-De Freest.

