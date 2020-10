Siden fredag er der registreret 370 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det ligner umiddelbart et markant fald i forhold til fredagens smittetal på 536. Lørdagens tal skal dog ses i lyset af en fejl på testtallene fra fredag til lørdag, skriver SSI i en note. Det skyldes, at der har været problemer i nogle testområder.

Problemerne har betydet, at der kan være udsving i det samlede antal test og dermed også i antallet af positive smittetilfælde.

Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet, mener, at tallene viser et 'status quo' for coronaepidemien i Danmark.

- Tilstanden ser ud til at være stabil. Vi har et smittetal, som ikke er eksplosivt stigende, men det er heller ikke direkte mod nul, siger Lars Østergaard.

Han hæfter sig ved, at problemerne i visse testområder kan være med til at forklare, at antallet af nye smitteregistreringer lørdag ligger betydeligt under fredagens tal. Lars Østergaard mener samtidig, at udviklingen hverken peger i den ene eller anden retning.

- Det bliver hverken værre eller bedre lige i øjeblikket. Men det virker, som om det ikke udvikler sig eksplosivt, mener Østergaard.

41.167 testsvar er registreret siden fredag. I alt er der foretaget over fire millioner test for coronavirus, siden virusset kom til Danmark. Knap 2,5 million mennesker er blevet testet.

Der er fra fredag til lørdag 14 nye indlæggelser med corona, mens det samlede antal indlæggelser falder med én til 105. Forskellen på de to tal skyldes, at der løbende er nogle, som bliver udskrevet og indlagt.

Antallet af indlagte har hele ugen ligget omkring 100 personer, hvilket er en del lavere end i marts, hvor der på et tidspunkt blev rapporteret i alt 533 indlagte.

Lars Østergaard har som ledende overlæge på en af de afdelinger, der behandler coronapatienter, meget konkret føling med epidemiens konsekvenser i hans del af sundhedsvæsnet.

- Vi oplever lige nu stort set det samme pres, som vi havde tilbage i foråret.

- Det var dog ikke noget hårdt pres, men vi har stadigvæk flere patienter indlagt på infektionsmedicinsk afdeling nu, end vi havde i sommer, siger Lars Østergaard.

Der er to nye dødsfald, så i alt er 654 personer er nu døde med coronavirus.

Smitten har den seneste tid bredt sig i kommuner omkring hovedstaden, herunder særligt på den københavnske vestegn.

Særligt blandt unge under 30 år har smitten på det seneste været mere udbredt.