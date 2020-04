3700 mistænkte virusdøde sender New Yorks dødstal over 10.000

New York City opjusterer antallet af coronarelaterede dødsfald med yderligere 3700 til i alt 10.367.

Det oplyser byens sundhedsmyndigheder tirsdag eftermiddag lokal tid.

Det reviderede dødstal kommer, efter at myndighederne har besluttet at inkludere de personer, der antages at være døde som følge af Covid-19, selv om de aldrig har fået påvist smitte med coronavirus.

- Bag hvert enkelt dødsfald er en ven, et familiemedlem, en elsket. Vi har fokus på at sikre, at enhver newyorker, der døde på grund af Covid-19, bliver talt med, siger sundhedskommissær Oxiris Bardot.

De 10.367 omfatter alle coronarelaterede dødsfald i New York City siden 11. marts.

- Mens disse tal afspejler den tragiske indflydelse, som virusset har haft på vores by, vil de også hjælpe os med at fastslå omfanget af epidemien og vejlede os i vores beslutninger, siger Oxiris Bardot.

Tallene fra New York City er offentliggjort, kort efter at USA rundede 25.000 coronarelaterede dødsfald.

Tirsdag aften dansk tid viste en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University således, at i alt 25.239 mennesker i USA er døde med coronasmitte.

Tallet er fordoblet i løbet af en uge.

Opgørelsen viser også, at USA er tæt på at runde 600.000 bekræftede smittetilfælde. Det er over tre gange så mange bekræftede smittetilfælde som i noget andet land i verden.

Spanien har næstflest bekræftede smittetilfælde i verden - nemlig lidt over 172.000 - og lidt over 18.000 døde.

USA har imidlertid testet næsten tre millioner mennesker, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University.

Mandag blev der bekræftet lige omkring 1500 nye dødsfald som følge af coronavirus i USA.