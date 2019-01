376 tilbageholdt efter usædvanlig grænsekrydsning: - Det er uhørt

Drømmen om at komme ind i USA var så stor for en kæmpe gruppe immigranter fra Guatemala, at de gravede sig adgang til det forjættede land

Dele af grænsen mellem USA og Mexico er allerede prydet af en mur, som har til formål at holde illegale indvandrere ude af det forjættede land Amerika.

Men den opsatte mur virker ikke helt efter intentionen. I hvert fald er det lykkedes for 376 immigranter, hvoraf de fleste er fra Guatemala, at forcere muren, der er blevet opstillet på grænsen mellem Mexico og delstaten Arizona.

Anthony Porvaznik er chef for den lokale grænsepatrulje CBP, og han fortæller, at 87 procent af immigranterne, der er blevet tilbageholdt, udgør familier med børn.

- I mine 30 år som grænsebetjent har jeg aldrig været en del af så stor en tilbageholdelse på 376 personer. Det her er virkelig uhørt, forklarer Anthony Porvaznik.

Af de næsten 400 tilbageholdte immigranter er der 176 børn.

Additional footage of #YumaSector Border Patrol agents processing the group of 376 Central Americans on Monday. #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/SohiN2XPu0 — CBP Arizona (@CBPArizona) January 18, 2019

Se også: Trump er på vej med melding om nedlukning og grænsesikkerhed

Gravede sig til frihed

De mange immigranter havde fundet et smuthul ind i USA, da de simpelthen gravede sig ned under muren. Den store bygningskonstruktion var ikke forstærket med beton eller lignende under jorden, hvilket de mange immigranter benyttede sig af.

Muren er forstærket således, at folk i bil ikke kan komme igennem den, men folk til fods kan med lidt graveteknik uden problemer komme under den.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var ikke store huller, de mange immigranter fik gravet. Alligevel var hullerne store nok til, at de 376 personer kunne komme ind i USA. Foto: U.S. Customs and Border Protection

De lokale myndigheder fortæller, at den store gruppe immigranter ikke forsøgte at undgå grænsepatruljens betjente, da de blev fundet i byen San Luis, der ligger cirka 16 kilometer væk fra grænsen til Mexico.

De amerikanske grænsebetjente tilbageholder de mange immigranter for at undersøge deres forhold, og om de skulle have tilladelse til at opholde sig i USA. Foto: U.S. Customs and Border Protection

En ny karavane med migranter fra Honduras har kurs mod USA

Se også: Kæmpe nederlag for Trump