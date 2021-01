377 nye smittede

Der er det seneste døgn fundet 377 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er sket på baggrund af 126.275 prøver.

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er helt nede på 0,30.

Man skal tilbage til 31. august sidste år for at finde et tilsvarende lavt tal.

Antallet af indlagte falder med 7 til 534 personer, og der er 19 nye dødsfald.

Samlet set har der været 2125 coronarelaterede dødsfald, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

- Vi er inde i en rigtig god udvikling, og det understreger, at danskerne gør sig umage for at begrænse smitten, siger adjungeret professor i infektionssygdomme Eskild Petersen, Aarhus Universitet.

Men den ukendte faktor i ligningen er den britiske variant B117, som fortsat vinder frem.

Ifølge den seneste opgørelse for virusvarianten er der indtil videre konstateret 1047 tilfælde af B117 i perioden fra 14. november sidste år til 25. januar i år.

Henrik Ullum fra Statens Serum Institut fortæller, hvorfor det er alvorligt med den nye mutation af coronavirus, som kommer fra Storbritannien

B117 udgjorde i uge 3 13,1 procent af de analyserede positivprøver. Sammenligner man med uge 1, var det tilsvarende tal 4 procent.

Med til billedet hører, at det er cirka halvdelen af de positive prøver, der bliver analyseret. Da det tager tid at analysere prøverne for virusvarianter, er der også forsinkelse i registreringen af tallene.

- Det bekymrende er, at den nye og mere smitsomme britiske variant nu udgør 13 procent af de positive prøver.

- Hvis den om fire uger udgør halvdelen af de positive prøver, så er spørgsmålet, om vi stadig vil se faldende smittetal.

- Det ved vi ikke, og det er grunden til, at restriktionerne er blevet forlænget frem til 28. februar, siger Eskild Petersen.

Sundhedsmyndighederne holder også et særligt øje med en anden variant fra Sydafrika kaldet B1351.

Der er konstateret fire tilfælde i Danmark - alle hos personer, der har været på udlandsrejse.

- Den sydafrikanske variant er lige så smitsom som den britiske variant. Men tilmed har den vist sig mindre følsom over for antistoffer fra vacciner eller fra en tidligere infektion.

- Så det er en særligt bekymrende variant, vurderer Eskild Petersen.

Statens Serum Institut regner i disse dage på, om det er muligt at genåbne skolerne for elever i 0-4. klasse tidligere end efter 28. februar.

Konklusionerne ventes fremlagt i begyndelsen af den kommende uge.

Søndagens opgørelse over vaccinationssituationen viser, at 1,24 procent af befolkningen nu er blevet vaccineret mod covid-19.

Der er desuden 186.762 personer, der har fået første stik, men som altså endnu ikke er færdigvaccinerede. Det svarer til 3,20 procent af befolkningen.