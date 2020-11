38 medarbejdere på Bispebjerg Hospital er smittet med coronavirus

I alt er 46 personer på Bispebjerg Hospitals hjerteafdeling smittet med coronavirus. 38 medarbejdere og otte patienter.

Det skriver TV2 Lorry.

- Udbruddet startede i sidste uge. Da vi erkender, at vi har et udbrud, går vi i gang med fortløbende systematisk test af patienter og medarbejdere, fortæller vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Kirsten Wisborg til TV2 Lorry.

Vicedirektøren fortæller videre til Lorry, at man mener, at virussen er kommet ind på hospitalet via en patient, og at den siden da har spredt sig til medarbejdere.

Hun afviser samtidig, at man ikke har fulgt regler og retningslinjer for hygiejne og omgang med hinanden.

Hjerteafdelingen vil henover weekenden ikke tage imod akutte patienter. De vil i stedet blive flyttet til andre hospitaler, skriver TV2 Lorry.

