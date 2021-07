38.000 høns skal aflives: Fugleinfluenza

En besætning på 38.000 høns skal aflives, efter der er fundet smitsom og dødelig fugleinfluenza.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

'Et usædvanligt stort antal døde høns førte søndag til, at Fødevarestyrelsen udtog prøver fra den 38.000 store hønsebesætning ved Iller i Sønderborg kommune, og sendte dem til analyse hos SSI. Prøveresultaterne viste mandag, at besætningen er ramt af fugleinfluenza, og de nærmeste dage rykker Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen ud for at aflive hele besætningen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Opdagelsen kommer blot fire uger efter, at Danmark blev erklæret fri for fulgeinfluenza, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

- Det nye udbrud kommer uventet, for de store fugletræk er ovre for længst. Det er endnu for tidligt at sige noget om smittekilden, dette er vi ved at se nærmere på, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Der er nu oprettet en tre og ti kilometer bekæmpelseszone, hvor det er forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får særlig tilladelse.

Siden 2020 har der været 16 udbrud af fugleinfluenza, og mere end 155.000 fugle er aflivet.