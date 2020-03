38.000 kroner i bøde for at være flere end to på gaden i Lombardiet

Det er nu forbudt at gå flere end to sammen på gaden i Lombardiet i Italien

Med over 2000 døde er Lombardiet den region i Italien, som er langt hårdest ramt af coronavirussen.

Derfor indførte regionen lørdag nye og strengere regler for det nationale udgangsforbud, landet har levet under i snart to uger.

Fra søndag er det forbudt at være flere end to personer samlet på offentlige steder i Lombardiet. Bryder man forbuddet, kan man få en bøde på 5000 euro stukket i hånden af politiet eller endda militæret, som er blevet sat ind for at hjælpe politiet med at patruljere gaderne.

Det svarer til cirka 38.000 danske kroner.

Regionen minder også italienerne om, at man stadig skal holde sikkerhedsafstanden til andre mennesker og hinanden, hvis man er to, der går sammen.

Italienske soldater er blevet sat på gaden. Foto: Antonio Parrinello/Ritzau Scanpix

Flere tiltag

Forbuddet om at være flere end to sammen på offentlige steder er ikke det eneste, der blev vedtaget lørdag.

Indbyggere med kæledyr må nu ikke fjerne sig mere end 200 meter fra deres hjem, når de for eksempel skal lufte hunden.

Markeder med grøntsager og andre fødevarer, som før havde lov til at holde åbent, skal nu også lukke ned. Det samme gælder automater, hvor man før kunne købe drikkevarer og snacks.

Det nye dekret anbefaler også systematisk tjek af kundernes kropstemperatur foran apoteker og fødevarebutikker.

I byen Bergamo, som ligger i Lombardiet, er krematorierne så overfyldte, at militærkøretøjer onsdag aften kørte døde til krematorier i nabolande, så de kunne blive kremeret. Foto: Piero Cruciatti/Ritzau Scanpix

Politi i gaderne

Det nationale udgangsforbud i Italien betyder, at landets borgere ikke må gå udenfor, medmindre der er en god grund.

Det kan for eksempel være, hvis man skal ud at handle, på apoteket eller skal behandles af en læge.

Forlader man sit hjem, skal man medbringe en officiel erklæring, som man printer ud på nettet. Her skal man skrive sine oplysninger og sit pasnummer og på tro og love sværge, at man kun er gået ud, fordi det var strengt nødvendigt, og at man ikke er i karantæne.

Og politiet minder ihærdigt italienerne om reglerne. De patruljerer gaderne i biler med højtalere på tagene, hvorfra blandt andre ordene 'Det er ulovligt at opholde sig i grupper. Alle skal blive indenfor' lyder.

Slut med løbeture

Fredag strammede den italienske regering grebet yderligere om italienerne, da den italienske sundhedsminister Roberto Speranza skrev under på et dekret med nye restriktioner gældende for hele landet.

Fra lørdag blev det derfor forbudt at færdes i offentlige parker, haver og legepladser og at dyrke aktiviteter og sport udendørs. Man må dog stadig gerne dyrke sport nær sit hjem, men man skal sørge for at holde mindst en meters afstand til andre.

Foruden restriktionerne med offentlige områder og aktiviteter blev det også vedtaget, at barer og kiosker på stationer og tankstationer lukkes.

Hospitalerne og sygehuspersonalet i Lombardiet er overbelastede. Foto: Paolo Miranda/Ritzau Scanpix

793 døde på et døgn

Coronavirus spreder sig som en steppebrand i Italien.

Antallet af personer, der er eller har været konstateret smittet med virussen, er i skrivende stund over 59.000.

Og virussens greb om Italien er dødbringende.

Torsdag overhalede Italien Kina som det land, der har flest coronavirus-relaterede dødsfald. Lørdag er 793 nye personer døde, og søndag var antallet 651. Det bringer det samlede dødstal op på 5476 personer.

Det nationale udgangsforbud blev vedtaget 9. marts. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

