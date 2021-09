386 personer er blevet vaccineret i Føtex og Bilka

Det var ikke kun dagligvarer, som Bilka og Føtex kunne tilbyde kunderne i weekenden. Det var også muligt at blive vaccineret mod corona i udvalgte varehuse.

Det har 386 personer benyttet sig af, oplyser Sundhedsstyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

- Det er utrolig positivt, at vi har fået 386 personer vaccineret gennem pop-op-tilbud i udvalgte supermarkeder, lyder det fra Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

I weekenden var der vaccinationstilbud i Fælledparken i forbindelse med The Minds of 99-koncerten i København, og i denne uge kan man igen få en pop-op-vaccination, nu i forbindelse med SPOT Festivalen i Aarhus.

Her kan man blive vaccineret uden tidsbestilling i Musikhuset 17. september i tidsrummet 15-20, fremgår det af pressemeddelelsen.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der blev taget godt imod tilbuddet i Odense, hvor 64 personer blev vaccineret i Bilka.

I Bilka i Tilst blev 30 vaccineret, mens det i Bilka i Hillerød og Slagelse var henholdsvis seks og syv.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den er i dialog med en række arrangører af kulturbegivenheder i de kommende uger for at undersøge, om der er mulighed for flere pop-op-vaccinationstilbud.

Enhedschef Niels Sandø understreger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt at få de sidste, der ikke er vaccineret, med:

- At kulturlivet igen er åbent, og at så mange mennesker kan samles om kultur og fællesskab, er et tegn på, at mange allerede er vaccineret. Men det er vigtigt for den fortsatte kontrol med epidemien, for den enkeltes helbred og for de mere sårbare gruppers helbred, at vi får de sidste med.

- Derfor tæller hvert stik i vaccinationsindsatsen, siger enhedschef Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen.