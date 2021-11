3899 nye coronatilfælde i Danmark

Det seneste døgn har 3899 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i sin daglige opgørelse.

De 3899 smittetilfælde er det højeste antal siden 18. december, hvor 4508 var testet positive i løbet af det forgangne døgn.

- Det ser ud, som om at epidemien ruller videre. Vi er ikke på den anden side af problemerne, siger Allan Randrup, der er professor i virologi ved Københavns Universitet.

Han mener, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at vurdere effekten af de smitteforebyggende tiltag, der er blevet sat i værk.

- Vi skal nok regne med, at der går 10 til 14 dage fra tiltagene er indført, før de har en effekt på tallene.

- Så der er noget tid, og vi må prøve at have is i maven lidt endnu, siger Allan Randrup.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet blandt 150.587 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver udgør altså 2,59 procent.

Foruden PCR-prøverne er der også foretaget 142.397 lyntest det seneste døgn. Det er de test, hvor man podes i næsen.

På grund af for stor usikkerhed med testresultaterne fremgår det ikke af SSI's tal, hvor mange der er testet positive i en lyntest.

På landets hospitaler er 371 personer nu indlagt med corona. Det er 15 flere end mandag. Antallet af indlagte er det højeste siden 9. februar.

Af de 371 indlagte er 44 personer indlagt på intensiv. Og af dem får 22 hjælp af en respirator.

- Vi begynder at nærme os der, hvor det gør ondt, siger Allan Randrup.

Han bemærker, at Sundhedsstyrelsen i en vurdering af sygehuskapaciteten i efteråret og vinteren har skrevet, at sygehusene med 400 til 600 indlagte patienter med coronavirus vil være nødt til at udskyde en del planlagte operationer og ambulante besøg.

Yderligere ni coronasmittede er registreret døde. Det bringer det samlede antal døde under epidemien op på 2781.