39 minearbejdere sidder fast under jorden i Canada

39 minearbejdere har siddet fast i en underjordisk mine i den canadiske by Sudbury siden søndag morgen lokal tid.

Det oplyser den brasilianske minevirksomhed bag, Vale, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ingen er dog kommet til skade, oplyser Vale. Minearbejderne er i kontakt med firmaet og har adgang til mad og drikke.

Vale siger til Reuters, at selskabet forventer, at minearbejderne kan forlade mineskakten igen mandag aften lokal tid igennem en anden udgang.

Minearbejderne mødte på arbejde søndag morgen klokken 07.00.

Omkring klokken 11.30 skete der, ifølge det canadiske medie CTV News, noget, som gjorde skade på mineskakten, som minearbejderne befandt sig i.

Herefter blev vognen, som transporterer minearbejderne rundt i mineskakten, stoppet. Minearbejderne forlod vognen for at søge mod nogle tilflugtsområder, hvor der var adgang til mad og drikke.

Formand for stålarbejdernes lokale fagforening i Sudbury Nick Larochelle siger til CTV News, at han er yderst bekymret for arbejderne, der sidder fast.