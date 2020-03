3F-formand: Hæv dagpengesatsen under coronakrisen

De store virksomheder, de selvstændige, de løstansatte og de virksomheder, der er beordret lukket, har alle fået økonomiske redningskranse på grund af coronakrisen.

Nu er turen kommet til de mange danskere, der i disse dage bliver arbejdsløse, lyder det fra 3F. Landets største fagforening vil have indført et 'coronatillæg', der midlertidigt forhøjer dagpengesatsen med en tredjedel.

Det fortæller forbundsforbund Per Christensen i et intervirew med A4 Arbejdsliv.

- Jeg kan forstå, at der er en 100 pct. kompensation til virksomheder, der har udfordringer. Jeg under virkelig virksomhederne den nødvendige krisehjælp, men jeg vil gerne påpege, at der også er andre i samfundet, der bliver ramt. Når man står i en situation, hvor man for at bruge finansministerens ord laver krigskirurgi og ikke skønhedskirurgi, bør man også kigge på, hvorvidt man kan kompensere ledige, så de kommer nogenlunde skadesfri igennem denne krise, siger 3F-formanden.

Det ekstra coronatillæg til dagpengene skal gælde for alle dagpengemodtagere og vare i tre måneder på linje med mange af de andre initiativer i hjælpepakkerne.

Det opsigtsvækkende forslag kommer efter en uge, hvor hele 18.200 danskere har meldt sig ledige. En udvikling, der blandt andet af Dansk Erhverv sammenlignes med finanskrisen.

Ifølge Per Christensen har han ikke oplevet noget lignende i sine 35 år som fagligt aktiv, og han tøver ikke med at betegne det som en nødsituation.

Den fulde dagpengesats ligger i dag på ca. 19.000 kr. om måneden. Lægger man en tredjedel oveni, ender man på et niveau på ca. 25.000 kr.

- Det matcher nogenlunde med den trepartsaftale, som FH, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen indgik, hvor niveauet ligger på henholdsvis 23.000 og 26.000 til virksomhederne. Det vil ikke være rimeligt, hvis vi kompenserer virksomhederne, men ikke tænker på de ledige også, siger Per Christensen til A4 Arbejdsliv.

3F har foretaget en rundspørge om coronakrisens konsekvenser blandt sine tillidsrepræsentanter. 2.581 har svaret, og blandt dem siger 59 pct. af tillidsfolkene, at en midlertidig forhøjelse af dagpengesatsen vil øge trygheden for dem og deres kolleger. 7 pct. svarer 'ved ikke', mens 18 pct. svarer, at det i lav grad eller slet ikke vil øge trygheden.

