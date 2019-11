3F slår alarm: Alle rekorder slået

Nye tal: Rekordmange sigtelser for illegalt arbejde. I årets første ni måneder har politiet rejst rekordmange sigtelser mod illegalt ansatte på landets arbejdspladser, viser nye tal fra Rigspolitiet.

Ukrainske byggearbejdere, der løber fra politiet, og afrikanske rengøringsfolk, der arbejder i nattens mulm og mørke på barer og restauranter.

Det er noget af det, som politiet møder, når de jagter illegalt ansatte på landets arbejdspladser - et problem, der tilsyneladende kun vokser og vokser.

Således viser nye tal fra Rigspolitiet, at der i år er blevet rejst i alt 681 sigtelser mod ansatte, der har udført ulovligt eller illegalt arbejde i løbet af årets første ni måneder. Det skriver A4 Arbejdsliv.

Dermed er der fra januar til og med september i år allerede blevet rejst flere sigtelser mod arbejdstagere end i hele 2018 og 2017, og det stigende antal får blandt andre fagforeningen 3F til at slå alarm.

- Når virksomheder bruger illegal arbejdskraft, er det først og fremmest noget svineri, der er med til at undergrave løn- og arbejdsvilkår for de ansatte, og true de virksomheder, der gerne vil drive en ordentlig forretning med fair konkurrence på arbejdsmarkedet, siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F til A4 Arbejdsliv.

Det er dog ikke kun de ansatte, der ryger i fælden, når politiet jagter illegale arbejdere - politiet retter også flere og flere sigtelser mod arbejdsgivere, der har personale uden orden i papirerne.

I årets første tre kvartaler blev der rejst 463 sigtelser mod virksomheder, der kunne se frem til bøder for at bruge illegal arbejdskraft, mens der i samme periode sidste år blev rejst 379 sigtelser mod firmaer.

Hos 3F kræver man, at politikerne sætter ind med langt højere bødestraffe til de virksomheder, der afsløres i at bryde reglerne og have ansatte uden arbejds- og opholdstilladelse.

Samtidig skal det være muligt for myndighederne at fratage arbejdsgivere retten til at drive virksomhed, hvis de bruger illegal arbejdskraft.

Samme budskab lyder fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der er ”bekymret” over den store stigning i antallet af sigtelser.

- Hvis man som arbejdsgiver spekulerer i at bruge illegal arbejdskraft og har en stor fortjeneste på det, så skal det koste. Vi lever ikke i Olsen Banden-Danmark længere, der er åbne grænser, og med dem er der kommet andre arbejdsmarkedskulturer, og ikke mindst en kynisme, som vi ikke har set før. Det skal reglerne afspejle, siger Mattias Tesfaye.

Tager man et kig på nationaliterne for de illegalt ansatte, som politiet rejser sigtelser mod, er der særligt et land, der skiller sig ud.

Hele 104 gange er der i år blevet rejst sigtelser mod filippinske ansatte, der har arbejdet uden den fornødne tilladelse, og dermed kommer det asiatiske ø-rige ind på en klar førsteplads på listen.

En stor del af sigtelserne stammer fra en større aktion mod ulovlig arbejdskraft, som Nordsjællands Politi rettede mod 84 familier tilbage i april.

Aktionen førte til, at der blev rejst i alt 83 sigtelser mod fire filippinske au pairs, der havde arbejdet illegalt hos de nordsjællandske familier, oplyser Nordsjællands Politi til A4 Arbejdsliv.

Hos Nordsjællands Politi har man i en længere periode stillet ekstra skarpt på at afsløre illegal arbejdskraft.

- Og med det relativt høje antal sigtelser, vi har set i den seneste tid, er det et område, som vi med al sandsynlighed kommer til at koncentrere os særligt om i fremtiden, siger Allan Lørup, vicepolitiinspektør og leder i Udlændingecenter Nordsjælland, til A4 Arbejdsliv.

