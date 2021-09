4 ud af 10 unge frygter at få børn grundet klimakrisen

En ny global undersøgelse viser, at 4 ud af 10 unge tøver med at få børn på grund af klimakrisen. Dansk psykolog genkender billedet

Den største videnskabelige artikel omhandlende klimaangst er netop publiceret tidligere på ugen.

Her fremgår det, at 4 ud af 10 unge mellem 16 og 25 år på globalt plan overvejer at lade være med at få børn på grund af klimakrisen.

Det skriver The Guardian.

Flere unge oplever klimaangst, lyder det fra psykolog Trine Laursen. Foto: Ritzau Scanpix

Klimaangst

De unge frygter, at regeringen ikke gør nok for at forhindre klimaforandringerne. Og 6 ud 10 unge er meget eller ekstremt bange for klimaforandringerne, viser undersøgelsen, som har undersøgt 10 forskellige lande.

6 ud af 10 unge gav udtryk for, at regeringen ikke beskyttede dem, planeten eller fremtidige generationer, og de følte sig forrådt af den ældre generation.

Omkring 10.000 mennesker i Australien, Brasilien, Finland, Frankrig, Indien, Nigeria, Philipinerne, Portugal, England og USA er blevet spurgt.

Klimademonstration i København 22. maj 2021. Foto: Henning Hjorth

Flere med klimaangst

Trine Lind Laursen er psykolog og har en praksis, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med unge med klimaangst. Ifølge Trine Laursen, kan undersøgelsen sagtens give et retvisende billede af, hvordan unge i Danmark har det.

- Vi har set en stigning i henvendelser fra unge med klimaangst de seneste år. Det sker særligt, når der kommer klimarapporter ud.

Klimademonstration i København 22. maj 2021. Foto: Henning Hjorth

Og Trine Laursen oplever, at det kan være besværligt at behandle klimaangst, fordi det bunder i noget reelt. Det er en rationel frygt, lyder det fra Trine Laursen.

- Det er fordi de unge føler sig ladt i stikken. Det svarer lidt til at en familie sidder og spiser morgenmad, og det pludselig ryger fra etagen nedenunder. Hvis de voksne bare sidder og snakker lidt løst om, at man måske burde købe en brandalarm om et par år. Så vil børnene omkring bordet blive bange og påtage sig den frygt, som de voksne ikke har. De vil tænke: ”hvem tager sig af det her?”

I følge Trine Laursen er løsning, at de unge ikke skal føle sig alene med ansvaret.

- En start kunne være, hvis man bare affaldssorterer derhjemme, så kan de unge se, at man går op i klimaet, også kan de slippe noget af angsten og ansvaret.