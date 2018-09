4. klasseelever overtog bro: Tog kontrollen med teknologi

Det lykkedes for ti 4. klasselever at åbne Langebro i København med en mikrocomputer, de selv har programmeret

- Vi går i 4. klasse, og med vores mikrobit vil vi åbne Langebro. Lad os gøre det! Tre, to, en. Nu!

Mens 10-årige Vigga Poland råber i sin megafon, står hun side om side med ni andre 4. klasseelever, der alle har en såkaldt mikrobit hængende om halsen. I samlet flok trykker de på knappen på deres mikrocomputere og overtager Langebro i København.

Langebro er en af Københavns mest trafikerede broer. Mandag formiddag var den tømt for biler og cyklister. Foto: Philip Davali

Det får en alarm til at lyde, der bringer minderne tilbage til skolegårdenes klokker, der ringer ind efter frikvarter. Efter 45 sekunders alarmering, går broen op, hvor fra der flyver et hav af blå balloner til vejrs.

Al trafik på den trafikerede bro var standset mandag formiddag, og de meterlange køer af holdende cyklister kunne se på, da elverne demonstrerede, hvad de på få uger har lært af projektet ultra:bit, som har fået teknologi, digital dannelse og kodning på skoleskemaet.

Mikrobitten er trådløs, og da eleverne trykker på A-knappen, sendte det signal op til vagttårnet om, at broen skulle åbne. Foto: Philip Davali

Kodning på skoleskemaet

Vigga og de ni andre elever er ti af de mere end 60.000 børn i 4. klasse, som er med i det treårige projekt kaldet ultra:bit, der er sat i verden af DR, Industriens Fond og Center for Undervisningsmidler.

Line Nordbo er redaktør for åbningsprojektet, og hun fortæller, at børnene selv har kodet deres mikrobit og udviklet idéen om at åbne Langebro.

Line Nordbo er redaktør for ultra:bit. Ifølge hende er det vigtigt, at børnene lærer om kodning og digital dannelse, for uden kendskab til teknologi er man tabt i dagens samfund. Foto: Philip Davali

- Når børn kan omfavne teknologi, kan de hvad som helst. Broåbningen er for at vise, hvor sindssygt det er, at man med en lille mikrobit kan styre en manuel broåbning, siger hun og fortsætter:

- Det er først, når man kender teknologien, at du har mulighed for at gøre noget, der får folk til at stoppe op. Når man ikke bare er forbruger, kan man pludselig blive skaber af teknologien og selv bestemme, hvad man skal med den.

Om ultra:bit Ultra:bit er et treårigt projekt, som giver elever i 4. klasse mulighed for at lære om kodning, teknologi og digital dannelse. Broåbningen skete for at markere startskuddet på projektet. 91 procent af alle elever i 4. klasse er en del projektet, hvilket svarer til 60.000 elever fordelt over hele landet. Alle skoler havde mulighed for at melde sig. De mikrobits, eleverne netop er begyndt at lære at kende, er på størrelse med en tændstikæske. På deres mikrobits kan de skabe alt fra skridttællere til vandingssystemer til deres kæledyr. En undersøgelse blandt 4. klasselever fra Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter viser, at hver femte dreng mener, at programmering er 'en drengeting'. Undersøgelsen viser også, at ni ud af ti piger mener, at kodning både er for drenge og for piger. DR, Industriens Fond og Center for Undervisningsmidler står bag dannelsesprojektet. Kilde: DR. Vis mere Luk

Sjovt at kode

10-årige Erik Christensen har selv været med til at programmere mikrobitten i skoletiden. De fleste voksne ville nok rive sig i håret, hvis de fik stukket en mikrobit i hånden og skulle prøve at løse, hvordan man får en bro til at åbne op. Men Erik synes ikke, det er spor svært at kode.

- Vi er her for at vise, hvad vi kan med mikrobits, som vi har kodet. Og så det er sjovt, siger Erik til Ekstra Bladet.

10-årige Erik synes det er sjovt at kunne åbne Langebro med sin mikrobit. Foto: Philip Davali

Vigga, der stod for slagets gang under den planlagte happening, var nervøs for, om det nu skulle virke. Det gjorde det heldigvis, og det synes hun er 'fedt'.

Det var 10-årige Vigga Poland, der sagde til, når eleverne skulle trykke på knappen på deres mikrobit og åbne broen. Foto: Philip Davali

- Vi trykkede alle sammen på knappen, og så lavede mikrobitten et slags 'tjek'-tegn, og det gjorde den også oppe i kontroltårnet. Så er der en robot, der fik broen op. Det er sjovt at se, hvad man kan gøre med sådan en mikrobit, siger Vigga.

Når Erik og Vigga rykker op til 5. klasse næste skoleår, er de ikke længere en del af projektet. Det er det næste hold 4. klasseelever til gengæld.

- Læg mobilen og dans med os, lyder opfordringen fra Viggas megafon, hvorefter festlige poptoner lyder, og flere af eleverne danser de populære trin kaldet floss-dansen. Foto: Philip Davali

Teknologi er ikke kun for dataloger

Mens ti elever fra 4. klasse åbnede Langebro mandag formiddag, sad blandt andet Martin Exner, som er læringskonsulent hos Center for Undervisningsmidler, oppe i broens kontroltårn og holdt øje med, at det hele forløb, som det skulle. Han er en af dem, der står bag det treårige projekt ultra:bit, der sætter kodning, teknologi og digital dannelse på skoleskemaet.

Han understreger overfor Ekstra Bladet, at han ikke selv har trykket på nogen knapper for at få broen til at åbne sig.

- Vi har ikke trykket på noget. Det er faktisk børnene, der har gjort det. Vi har sørget for, at hvis det gik galt, så kunne vi redde det, siger han.

Skoleeleverne har kun lært om kodning og digital dannelse i et par uger, men har allerede formået at programmere en mikrobit, så den kunne sende radiobølger til en anden mikrobit, en slags mellemstation, der kunne sende det videre til tårnet, der satte gang i broåbningen.

Ifølge Martin Exner kan det lade sig gøre, fordi det faktisk er mindre avanceret, end det lyder.

- Det er ikke stort eller omfattende at kode mikrobitten, så den sender radiobølger afsted, når man trykker på knappen. Det er hele humlen med det. Man kan lave mange ting uden at have gået på datalogistudiet i mange år, og uden man har programmeret hele sit liv.

Man behøver altså ikke mange års erfaring for at kunne kode og programmere. Enhver burde faktisk kunne gøre det, børnene gjorde mandag formiddag på Langebro, siger Martin Exner.

- Nu piller vi mikrobitterne ned, men med et lille kursus på to timer, ville andre også være i stand til at stille sig på broen og gøre det samme, siger han.

Martin Exner håber, at både elever og lærere tager ultra:bit-projektet til sig i undervisningen, så eleverne kan lære at være kreative og udvikle teknologi.

- Nu er projektet først lige gået i gang, så det er svært at sige, om det er en succes eller en fiasko. Det bliver meget spændende, hvordan eleverne og lærerne tager imod det på skolerne.