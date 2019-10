40-årig har født 44 børn: Men nu er det slut

50 kilometer udenfor Ugandas hovedstad, Kambala, bor den 40-årige Mariam Nabantanzi i en lille landsby med sine 38 børn. Hun har faktisk sammenlagt født 44 børn. Men seks af dem er døde.

Det skriver flere medier heriblandt Reuters og Expressen.

Her står Mariam med 18 af sine 38 børn. Seks af hendes i alt 44børn er døde. (Foto: Reuters)

Da Mariam kun var 12 år gammel blev hun giftet bort i et arrangeret ægteskab, og allerede et år efter brylluppet fik hun sit første tvillingepar. Hun fik senere af en læge oplyst, at hun havde usædvanligt store æggestokke. Men lægen advarede hende om at begynde at tage p-piller, fordi det ville kunne skade hendes helbred.

Børnene fortsatte derfor med bogstaveligt at komme på stribe. Mariam fik nemlig yderligere fire tvillingepar, fire trillingepar samt fem par firlinger. Mariam har sammenlagt født 44 børn. Men i dag lever kun 38 af hendes børn. For tre år siden blev hun forladt af sin ægtemand. Det betyder, at Mariam i dag lever som alenemor med sine 38 børn, som hun selv skal forsørge.

Den store børnefamilie bor i fire sammenflikkede huse bygget af cement-blokke i den lille landsby, der er omgivet af kaffe-marker.

Her ses de fire sammenflikkede huse, som den store børnefamilie bor i. (Foto: Reuters)

Mariam har i et interview med Reuters forklaret, at hendes sidste graviditet for tre år siden var ganske kompliceret. Det var hendes sjette tvillingepar-fødsel. Et af børnene døde i forbindelse med fødslen.

Dengang besluttede lægerne, at Mariam ikke måtte føde flere børn. Hun forklarer ifølge den britiske avis The Sun, at lægerne 'klippede' hendes livmoder af, så hun ikke længere kunne føde børn.

For den 40-årige Mariam er dagligdagen hårdt slid fra morgen til aften. Hun har et desperat behov for penge til at forsørge sine mange børn. Og hun knokler hårdt for at skaffe penge til mad, medicin og tøj til sine 38 børn.

Her bliver der lavet mad i det mørke køkken uden elektricitet. (Foto: Reuters)

Hendes 23-årige søn Ivan Kibuka blev tvunget til at stoppe sin gymnasie-uddannelse, fordi han skulle hjælpe sin mor med at at tjene penge ved at tage et arbejde.

- Min mors arbejde er utroligt hårdt. Vi hjælper, så godt vi kan, med at lave mad og vaske tøj. Men hun trækker stadig det største læs i familien. Jeg har ondt af min mor, siger Ivan Kibuka til Reuters.

12 af familiens børn sover i et værelse på tynde madrasser, der er lagt på senge lavet af metal. Resten af børnene sover rundt omkring på gulvet på tynde madrasser. Nogle af dem sover også direkte på det beskidte gulv.

Her ses to af de metalsenge med tynde madrasser, som 12 af børnene sover på. (Foto: Reuters)

Mariam fortæller i øvrigt, at hun kun har et mål her i livet. Nemlig, så vidt det er muligt, at gøre sine børn lykkelige.

- Jeg begyndte allerede i en ung alder at tage meget ansvar. Jeg har aldrig selv mærket lykken, siden jeg blev født, siger Mariam til Reuters.

Mariam fremviser her fotografier af nogle af sine mange børn. (Foto: Reuters)

Fire af Mariams yngre børn i den lille landsby. (Foto: Reuters)