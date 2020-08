40 børn isoleres i Silkeborg

Daginstitution delvist lukket ned og to plejecentre i den østjyske by lukker for besøgende efter barn og pårørende til beboer på plejecenter er testet positiv - også krav om brug af mundbind i offentlig transport

Coronapilen peger i foruroligende grad mod Silkeborg og omegn, efter at Aarhus i de seneste dage har båret titlen som landets nye corona-epicenter.

Mandag har Silkeborg Kommune i samråd med myndighederne besluttet at sende 40 børn og fire medarbejdere fra en daginstitution i selvvalgt isolation. Det sker, efter at et barn på daginstitutionen er blevet testet positiv med covid-19. Oven i kommer, at to plejecentre i Silkeborg og Kjellerup lukker for besøg fra pårørende, efter at en pårørende til en beboer på ét af centrene er testet positiv med covid-19. På det andet plejecenter har en medarbejder været i tæt kontakt med en person, der er smittet.

Den mobile enhed i Aarhus fik hjælp af Region Nordjyllands personale til de mange test.De kan nå mere end 500 test om dagen. Det blå team fra Nordjylland supplerer tre andre teams fra Region Midtjylland i coronaens aktuelle epicenter i Aarhus. Foto Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Samtidig med restriktionerne på de nævnte steder kræver myndighederne nu også, at alle passagerer i offentlige transportmidler i Silkeborg bærer mundbind. Det krav har ellers hidtil kun været gældende i Aarhus, men nye tal fra Statens Serum Institut mandag viser, at Silkeborg har haft 24 nye smittetilfælde hen over weekenden. Det svarer til, at byen, der ofte hjemsøges af mange turister i sommerperioden, har 44 smittede pr 100.000 indbyggere.

Udover kravet om mundbind i de offentlige transportmidler i Silkeborg opfordres byens borgere også til at bære mundbind i supermarkeder og på andre offentlige steder, hvor der færdes mange mennesker.

756 mennesker er blevet testet positiv med covid-19 i Danmark de seneste syv dage. Næsten halvdelen af dem er testet positiv på testcentre i Aarhus. 42 personer er blevet testet positiv i Silkeborg den seneste uge. 10 covid-19-ramte bringer i øjeblikket smitten videre til 14 andre personer, viser tal fra Statens Serum Institut.