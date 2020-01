40 fiskekuttere sejler til Aalborg i protest mod overvågning

Fredag morgen protesterer fiskere fra hele landet over fiskeriministerens forslag om videoovervågning på deres kuttere

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil opsætte kameraer på fiskekuttere for at sikre, at fiskerne ikke får fisk i nettet, som de ikke må fange.

Fiskerne ser forslaget som et overgreb, og gennem den seneste tid har bølgerne i debatten gået højt.

Fredag morgen klokken 9.00 holder Danmarks Fiskeriforening stormøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Her er det planen, at ministeren skal tale med fiskerne.

Inden da protesterer fiskere fra hele landet mod forslaget. Derfor kan du tidligt fredag morgen møde et noget usædvanligt syn i Limfjorden, hvor 40 kuttere sammen sejler helt ind i Aalborg Midtby i protest.

- Vi føler os krænket, og det giver jo ikke flere torsk, at vi for sat et kamera op ombord, siger jomfruhummerfisker Brian Kruse Valentin fra Læsø til Ekstra Bladet.

Klokken 4 i nat er han sammen med de andre fiskere sejlet i en samlet flotille fra Hals ved Limfjordens udmunding i øst og ind mod den nordjyske storby.

Ekstra Bladet er ombord på hans kutter FN81 Betina Kruse, mens hun sejler de sidste kilometer ind til Musikkens Hus, hvor fiskerne efter planen lægger til klokken 7.

Herfra møder de endnu flere oprørte kolleger fra nær og fjern, og går i protestoptog mod Aalborg Kongres og Kulturcenter og deres møde med Mogens Jensen.

