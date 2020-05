400-500 gymnasieelever stimler sammen foran skole

Det ligner en stor fest på flere videooptagelser fra Silkeborg Gymnasium, hvor man kan se mange elever samlet i hvidt tøj uden for gymnasiet.

Optagelserne er lavet onsdag, og videoerne er slået op på Instagram af nogle elever, der var til stede ved et traditionsrigt arrangement. Én af dem, der var med, er Victor Carl Borch-Olsen, der går i 3.g på Silkeborg Gymnasium.

- Det er en tradition, at vi 3.g'ere tager hvidt tøj på dagen før, vi har sidste skoledag. Og det er også en tradition, at vi i en pause ved middagstid samles på det grønne areal foran skolen og løber i en stor rundkreds, imens vi hører sangen The Final Countdown, og det var præcis det, vi gjorde, og det er også det, man ser på videoerne, siger Victor Carl Borch-Olsen til TV2 Østjylland.

Det lyder umiddelbart som en sjov tradition, og det ser også hyggeligt og normalt ud på video-optagelserne, hvis man da lige ser bort fra de retningslinjer om øget afstand - og om at undgå forsamlinger med mange mennesker - som vi alle er blevet præsenteret for igennem coronakrisen.

- Det varede kun fem minutter, og jeg synes ikke, vi brød nogle regler. Der var ingen, der kyssede, og ingen, der holdt i hånden. Og vi holdt afstand, så godt vi kunne. Jeg synes mere, man skal se begivenheden som en lille idrætsaktivtitet, siger Victor Carl Borch-Olsen til TV2 Østjylland og fortsætter.

- Det kan godt være, der er nogen, der ikke helt overholder anbefalingerne om to meters afstand, men af og til laver man fejl, ligesom man i supermarkedet også kan komme for tæt på en person, siger han.

Ifølge Victor Carl Borch-Olsen var der mellem 400-500 elever til stede ved arrangementet, der altså er en tradition dagen før sidste skoledag på Silkeborg Gymnasium.

Rektor på Silkeborg Gymnasium Erik Olesen bekræfter, at arrangementet er en tradition, som eleverne også holdt i år, men han siger samtidig, at de følger alle regler – helt efter bogen.

- De er klædt i hvidt, fordi sådan plejer 3.g'erne at fejre den sidste tid, og så kan det sagtens være, at nogen fjoller rundt med hinanden. De er 19 år – mere er der ikke i det. Eleverne er generelt meget bevidste om reglerne, siger rektor til TV2 Østjylland.

Erik Olesen pointerer, at de har 20.000 kvadratmeter grønne arealer og dermed masser af plads til eleverne udenfor. Han nævner også, at skolen ikke har nogen elever, der er konstateret smittet med COVID-19.

- Vi følger reglerne helt efter bogen. Eleverne kommer ind ad forskellige indgange. De bliver undervist efter retningslinjerne, men de kan ikke være indenfor hele dagen, så indimellem bliver de i frikvarterer og i nogle undervisningstimer sendt ud, siger rektor til TV2 Østjylland.

Midt- og Vestjyllands Politi har set de festlige videoer, som florerer på Instagram, og de er lige nu ved at undersøge, om eleverne bryder forsamlingsforbuddet.

Forsamlingsforbuddet, der er vedtaget på grund af coronaudbruddet, betyder, at ikke flere end ti personer må være samlet. Der er dog sjældent regler uden undtagelser, og det gælder også i dette tilfælde.

- I bekendtgørelsen står der direkte, at gymnasieelever er undtaget forsamlingsforbuddet. Det er vedtaget, så man kan undervise eleverne, og derfor må de gerne være mange forsamlet, siger Claus Hilborg, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det betyder, at hvis eleverne har afholdt arrangementet på gymnasiets matrikel, er det fuldt lovligt. Hvis det er afholdt udenfor matriklen, er det ikke lovligt, siger Claus Hilborg til TV2 Østjylland.

Politet er derfor ved at undersøge, hvor arrangementet helt præcis fandt sted.

- Ud fra videoerne tyder meget på, at det fandt sted på skolen. Hvis det gjorde det, er der ikke tale om en politisag. Men man kan selvfølgelig sige, at der er noget morale i, at de ikke overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men det er ikke ulovligt, siger politiinspektrøen hos Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland.

På store arealer som boldbaner, parker, i supermarkeder og på skoler må man gerne være flere end ti prsoner, men man anbefales at holde afstand til hinanden og følge retningslinjerne fra myndighederne. Ellers kan man få en bøde på 2.500 kroner.

I dag, torsdag, var det sidste skoledag for 3.g-eleverne på Silkeborg Gymnasium, og her havde de ifølge rektor også tilpasset dagen efter COVID-19 retningslinjerne.

- Dagen blev fejret i klasserne med underholdning fra scenen i kantinen, som blev livestreamet ud til klasserne via webcam. Og så spiste de frokost sammen udenfor, klassevis i afmærkede felter, siger rektor på Silkeborg Gymnasium Erik Olesen til TV2 Østjylland.

Selvom sidste skoledag var noget anderledes, end den plejer, for 3.g'erne på Silkeborg Gymnasium, så endte dagen med at være god. Sådan lyder det fra Victor Carl Borch-Olsen, der går i 3.f.

- Det var ledelsen på skolen, der havde taget initiativ til at lave underholdningen på den måde, og det var bare helt fantastisk at mærke, at de tænker på os, og at de også gerne vil have, at vi får en god afslutning, siger Victor Carl Borch-Olsen til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Jeg tror især, inititativet fra ledelsen betyder meget for os, fordi vi generelt føler os overset og glemt af regeringen. Vi bliver ikke nævnt på pressemøderne, og vi savner at få svar på, hvad der skal ske med os, om vi må komme på studenterkørsel og også få at vide, hvad reglerne egentlig er.